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МВФ призвал страны урегулировать торговые споры

МВФ призвал страны урегулировать торговые споры - 29.07.2025, ПРАЙМ

МВФ призвал страны урегулировать торговые споры

Международный валютный фонд призывает страны мира восстановить стабильность торговой политики и обеспечить предсказуемые рамки для глобальной торговли, заявил... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T16:07+0300

2025-07-29T16:07+0300

2025-07-29T16:07+0300

экономика

мвф

мировая экономика

торговля

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ВАШИНГТОН, 29 июл – ПРАЙМ. Международный валютный фонд призывает страны мира восстановить стабильность торговой политики и обеспечить предсказуемые рамки для глобальной торговли, заявил во вторник главный экономист фонда Пьер-Оливье Гуринша. "Прежде всего, восстановление стабильности в торговой политике необходимо для снижения неопределенности", - сказал он на брифинге. "Мы призываем все стороны урегулировать торговые споры и договориться о четких и предсказуемых рамках. Необходимо прилагать коллективные усилия для восстановления и улучшения глобальной торговой системы", - добавил главный экономист МВФ. По его словам, сохраняющаяся неопределенность в этой сфере по-прежнему оказывает давление на мировую экономику.

https://1prime.ru/20250729/ekonomika-860077337.html

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мвф, мировая экономика, торговля