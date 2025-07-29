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МВФ призвал страны урегулировать торговые споры
МВФ призвал страны урегулировать торговые споры - 29.07.2025, ПРАЙМ
МВФ призвал страны урегулировать торговые споры
Международный валютный фонд призывает страны мира восстановить стабильность торговой политики и обеспечить предсказуемые рамки для глобальной торговли, заявил... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T16:07+0300
2025-07-29T16:07+0300
2025-07-29T16:07+0300
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ВАШИНГТОН, 29 июл – ПРАЙМ. Международный валютный фонд призывает страны мира восстановить стабильность торговой политики и обеспечить предсказуемые рамки для глобальной торговли, заявил во вторник главный экономист фонда Пьер-Оливье Гуринша. "Прежде всего, восстановление стабильности в торговой политике необходимо для снижения неопределенности", - сказал он на брифинге. "Мы призываем все стороны урегулировать торговые споры и договориться о четких и предсказуемых рамках. Необходимо прилагать коллективные усилия для восстановления и улучшения глобальной торговой системы", - добавил главный экономист МВФ. По его словам, сохраняющаяся неопределенность в этой сфере по-прежнему оказывает давление на мировую экономику.
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мвф, мировая экономика, торговля
Экономика, МВФ, Мировая экономика, торговля
МВФ призвал страны урегулировать торговые споры
Экономист Гуринша: МВФ призывает страны восстановить стабильность торговой политики
ВАШИНГТОН, 29 июл – ПРАЙМ. Международный валютный фонд призывает страны мира восстановить стабильность торговой политики и обеспечить предсказуемые рамки для глобальной торговли, заявил во вторник главный экономист фонда Пьер-Оливье Гуринша.
"Прежде всего, восстановление стабильности в торговой политике необходимо для снижения неопределенности", - сказал он на брифинге.
"Мы призываем все стороны урегулировать торговые споры и договориться о четких и предсказуемых рамках. Необходимо прилагать коллективные усилия для восстановления и улучшения глобальной торговой системы", - добавил главный экономист МВФ.
По его словам, сохраняющаяся неопределенность в этой сфере по-прежнему оказывает давление на мировую экономику.
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