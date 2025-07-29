https://1prime.ru/20250729/tramp-860044978.html

"Зеленский задыхается": на Украине содрогнулись от заявления Трампа

"Зеленский задыхается": на Украине содрогнулись от заявления Трампа - 29.07.2025, ПРАЙМ

"Зеленский задыхается": на Украине содрогнулись от заявления Трампа

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент США Дональд Трамп изменил сроки достижения перемирия на Украине из-за того, что попросту не... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T08:13+0300

2025-07-29T08:13+0300

2025-07-29T08:13+0300

политика

украина

киев

сша

дональд трамп

перемирие

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент США Дональд Трамп изменил сроки достижения перемирия на Украине из-за того, что попросту не верит в победу Киева в конфликте."Они (Американцы. — Прим. ред.) четко видят, что Зеленский задыхается, то есть его режим, так сказать, добегался и скоро покинет поле боя", — рассказал Соскин в эфире своего YouTube-канала.По мнению эксперта, американский лидер не заинтересован в продолжении конфликта на Украине, однако пока не нашел способ избавиться от Владимира Зеленского, который всеми силами стремится продолжать боевые действия. Трамп своими последними заявлениями дает понять, что сопротивление бессмысленно. Для главы киевского режима ситуация становится с каждым днем все хуже, так как Трамп уже устал от этого конфликта, заключил Соскин.В понедельник Трамп объявил о сокращении ранее установленного 50-дневного срока для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней, объяснив это отсутствием прогресса в урегулировании. Он сообщил о планах официально объявить новый срок в ближайшие сутки. При этом американский лидер предупредил о возможности введения дополнительных санкций и пошлин против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, такой вариант развития событий все еще рассматривается.

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украина, киев, сша, дональд трамп, перемирие