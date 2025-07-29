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"Ситуация критическая": ультиматум Трампа вызвал панику в Верховной раде - 29.07.2025, ПРАЙМ
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"Ситуация критическая": ультиматум Трампа вызвал панику в Верховной раде
"Ситуация критическая": ультиматум Трампа вызвал панику в Верховной раде - 29.07.2025, ПРАЙМ
"Ситуация критическая": ультиматум Трампа вызвал панику в Верховной раде
Глава Белого дома Дональд Трамп намеренно сократил срок достижения перемирия на Украине, чтобы ускорить поражение Киева. Таким мнением в эфире своего... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T08:27+0300
2025-07-29T08:27+0300
политика
сша
дональд трамп
украина
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп намеренно сократил срок достижения перемирия на Украине, чтобы ускорить поражение Киева. Таким мнением в эфире своего YouTube-канала поделился депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Ситуация там (На фронте. — Прим. ред.) критическая. Трамп лишь хочет побыстрее умыть руки, потому что если начнет валиться фронт, то ему придется предпринимать какие-то шаги для его удержания", — заметил нардеп.Дубинский подчеркнул, что грядущий обвал фронта на фоне активного продвижения российских военных не оставит Трампу иного исхода, кроме как надавить на киевские власти. Кроме того, сейчас ему представилась возможность более жестко действовать против власти постсоветской республики, резюмировал парламентарий.
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сша, дональд трамп, украина
Политика, США, Дональд Трамп, УКРАИНА
08:27 29.07.2025
 
"Ситуация критическая": ультиматум Трампа вызвал панику в Верховной раде

Дубинский: Трамп изменил срок ультиматума, чтобы ускорить поражение Киева

© Фото : Official White House/Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп во время своего визита в Катар
Президент США Дональд Трамп во время своего визита в Катар - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© Фото : Official White House/Daniel Torok
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп намеренно сократил срок достижения перемирия на Украине, чтобы ускорить поражение Киева. Таким мнением в эфире своего YouTube-канала поделился депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"Ситуация там (На фронте. — Прим. ред.) критическая. Трамп лишь хочет побыстрее умыть руки, потому что если начнет валиться фронт, то ему придется предпринимать какие-то шаги для его удержания", — заметил нардеп.
Дубинский подчеркнул, что грядущий обвал фронта на фоне активного продвижения российских военных не оставит Трампу иного исхода, кроме как надавить на киевские власти. Кроме того, сейчас ему представилась возможность более жестко действовать против власти постсоветской республики, резюмировал парламентарий.
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ПолитикаСШАДональд ТрампУКРАИНА
 
 
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