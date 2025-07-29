https://1prime.ru/20250729/tramp-860046197.html

"Ситуация критическая": ультиматум Трампа вызвал панику в Верховной раде

"Ситуация критическая": ультиматум Трампа вызвал панику в Верховной раде - 29.07.2025, ПРАЙМ

"Ситуация критическая": ультиматум Трампа вызвал панику в Верховной раде

Глава Белого дома Дональд Трамп намеренно сократил срок достижения перемирия на Украине, чтобы ускорить поражение Киева. Таким мнением в эфире своего... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T08:27+0300

2025-07-29T08:27+0300

2025-07-29T08:27+0300

политика

сша

дональд трамп

украина

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп намеренно сократил срок достижения перемирия на Украине, чтобы ускорить поражение Киева. Таким мнением в эфире своего YouTube-канала поделился депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Ситуация там (На фронте. — Прим. ред.) критическая. Трамп лишь хочет побыстрее умыть руки, потому что если начнет валиться фронт, то ему придется предпринимать какие-то шаги для его удержания", — заметил нардеп.Дубинский подчеркнул, что грядущий обвал фронта на фоне активного продвижения российских военных не оставит Трампу иного исхода, кроме как надавить на киевские власти. Кроме того, сейчас ему представилась возможность более жестко действовать против власти постсоветской республики, резюмировал парламентарий.

https://1prime.ru/20250729/zelenskiy-860045107.html

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сша, дональд трамп, украина