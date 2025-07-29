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СМИ: Трамп был разочарован отсутствием динамики в торговых переговорах с ЕС - 29.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250729/tramp-860051677.html
СМИ: Трамп был разочарован отсутствием динамики в торговых переговорах с ЕС
СМИ: Трамп был разочарован отсутствием динамики в торговых переговорах с ЕС - 29.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: Трамп был разочарован отсутствием динамики в торговых переговорах с ЕС
Президент США Дональд Трамп был разочарован отсутствием динамики в торговых переговорах с ЕС, из-за чего ему пришлось направить европейцам письмо, в котором он... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T10:24+0300
2025-07-29T10:24+0300
экономика
сша
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
ес
politico
new york times
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп был разочарован отсутствием динамики в торговых переговорах с ЕС, из-за чего ему пришлось направить европейцам письмо, в котором он дал понять, что в ЕС серьезно рискуют, если действительно не сядут за стол переговоров, пишет издание Politico со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. По словам чиновника, за первые 13 виртуальных и очных переговорных встреч ЕС не сделал США ни одного предложения по торговым вопросам. "Президент был совершенно разочарован отсутствием динамики, они действительно встречались и разговаривали, но ничего не делали. Потом он отправил письмо, и всё изменилось - они поняли, что он настроен серьёзно, они поняли, что серьёзно рискуют, если не сядут за стол переговоров", - цитирует издание своего собеседника. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее в понедельник газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
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сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес, politico, new york times
Экономика, США, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Politico, New York Times
10:24 29.07.2025
 
СМИ: Трамп был разочарован отсутствием динамики в торговых переговорах с ЕС

Politico: Трамп был разочарован отсутствием динамики в торговых переговорах с ЕС

© AFP / Nicholas Kamm%Президент США Дональд Трамп
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© AFP / Nicholas Kamm
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп был разочарован отсутствием динамики в торговых переговорах с ЕС, из-за чего ему пришлось направить европейцам письмо, в котором он дал понять, что в ЕС серьезно рискуют, если действительно не сядут за стол переговоров, пишет издание Politico со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
По словам чиновника, за первые 13 виртуальных и очных переговорных встреч ЕС не сделал США ни одного предложения по торговым вопросам.
"Президент был совершенно разочарован отсутствием динамики, они действительно встречались и разговаривали, но ничего не делали. Потом он отправил письмо, и всё изменилось - они поняли, что он настроен серьёзно, они поняли, что серьёзно рискуют, если не сядут за стол переговоров", - цитирует издание своего собеседника.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее в понедельник газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Президент США Дональд Трамп во время своего визита в Катар - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
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ЭкономикаСШАДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕСPoliticoNew York Times
 
 
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