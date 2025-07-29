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Forbes рассказал, как Трамп совмещает госслужбу и личный бизнес

Forbes рассказал, как Трамп совмещает госслужбу и личный бизнес - 29.07.2025, ПРАЙМ

Forbes рассказал, как Трамп совмещает госслужбу и личный бизнес

Президент США Дональд Трамп успешно совмещает личный бизнес и государственные обязанности, сообщает журнал Forbes со ссылкой на собственный анализ перемещений... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T19:26+0300

2025-07-29T19:26+0300

2025-07-29T19:26+0300

политика

дональд трамп

госслужба

бизнес

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп успешно совмещает личный бизнес и государственные обязанности, сообщает журнал Forbes со ссылкой на собственный анализ перемещений американского лидера и его рабочий график. Как отмечает издание, продав отель в Вашингтоне в 2022 году, Трамп вернулся в Белый дом, не имея никакой недвижимости в столице, но это не помешало ему лично управлять своими активами. Согласно анализу Forbes, 16 из своих первых 17 выходных Трамп провел в одном из своих клубов, а 75 из своих первых 190 дней после возвращения на пост президента - в своих компаниях, посетив Флориду, Нью-Джерси, Виргинию, Неваду и другие локации. Майский тур Трампа по Ближнему Востоку (Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ) также совпал с бизнес-проектами компании Trump Organisation. Издание подсчитало, что в Саудовской Аравии были заключены соглашения о лицензировании трех объектов недвижимости под именем Трампа. В Катаре реализуется еще один новый проект. В ОАЭ, которые стали конечным пунктом поездки, у Трампа уже есть две сделки, и к ним, возможно, добавится третья. Свой недавний вояж в Шотландию Трамп использовал для переговоров с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен на гольф-курорте в Trump Turnberry, который он призвал посетить других мировых лидеров.

https://1prime.ru/20250728/torgovlya-860032832.html

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дональд трамп, госслужба, бизнес