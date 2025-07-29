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Трамп заявил о десятидневном сроке для прекращения огня на Украине - 29.07.2025, ПРАЙМ
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Трамп заявил о десятидневном сроке для прекращения огня на Украине
Трамп заявил о десятидневном сроке для прекращения огня на Украине - 29.07.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил о десятидневном сроке для прекращения огня на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что отводит десять дней на достижение соглашения по прекращению огня на Украине, и этот срок отсчитывается "с сегодняшнего... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T21:03+0300
2025-07-29T21:05+0300
политика
дональд трамп
ультиматум
конфликт на украине
перемирие
россия
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ВАШИНГТОН, 29 июл – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что отводит десять дней на достижение соглашения по прекращению огня на Украине, и этот срок отсчитывается "с сегодняшнего дня"."Десять дней с сегодняшнего дня", — сказал он журналистам на борту президентского самолета, отвечая на вопрос журналиста о точной дате начала отсчета крайнего срока для достижения прекращения огня на Украине.Трамп добавил, что в случае провала переговоров намерен ввести импортные пошлины, однако не уверен при этом, повлияет ли это на Россию."Мы введем пошлины. Различные меры, которые можно ввести. Возможно, это повлияет, а может и нет", — сказал Трамп.При этом он отметил, что его не беспокоит возможная реакция нефтяного рынка на потенциальное введение рестрикций в отношении России.Также Трамп заявил, что не получил какой-либо реакции со стороны России на его призыв к достижению прекращения огня на Украине в течение 10-12 дней и сожалеет об этом.
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дональд трамп, ультиматум, конфликт на украине, перемирие, россия
Политика, Дональд Трамп, Ультиматум, Конфликт на Украине, перемирие, РОССИЯ
21:03 29.07.2025 (обновлено: 21:05 29.07.2025)
 
Трамп заявил о десятидневном сроке для прекращения огня на Украине

Трамп: отсчет срока для прекращения огня на Украине "начинается сегодня"

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в США
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 29 июл – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что отводит десять дней на достижение соглашения по прекращению огня на Украине, и этот срок отсчитывается "с сегодняшнего дня".
"Десять дней с сегодняшнего дня", — сказал он журналистам на борту президентского самолета, отвечая на вопрос журналиста о точной дате начала отсчета крайнего срока для достижения прекращения огня на Украине.
Трамп добавил, что в случае провала переговоров намерен ввести импортные пошлины, однако не уверен при этом, повлияет ли это на Россию.
"Мы введем пошлины. Различные меры, которые можно ввести. Возможно, это повлияет, а может и нет", — сказал Трамп.
При этом он отметил, что его не беспокоит возможная реакция нефтяного рынка на потенциальное введение рестрикций в отношении России.
Также Трамп заявил, что не получил какой-либо реакции со стороны России на его призыв к достижению прекращения огня на Украине в течение 10-12 дней и сожалеет об этом.
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Эксперты оценили, введет ли Трамп антироссийские пошлины через 10-12 дней
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ПолитикаДональд ТрампУльтиматумКонфликт на УкраинеперемириеРОССИЯ
 
 
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