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Трамп заявил о десятидневном сроке для прекращения огня на Украине

Трамп заявил о десятидневном сроке для прекращения огня на Украине - 29.07.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил о десятидневном сроке для прекращения огня на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что отводит десять дней на достижение соглашения по прекращению огня на Украине, и этот срок отсчитывается "с сегодняшнего... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T21:03+0300

2025-07-29T21:03+0300

2025-07-29T21:05+0300

политика

дональд трамп

ультиматум

конфликт на украине

перемирие

россия

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ВАШИНГТОН, 29 июл – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что отводит десять дней на достижение соглашения по прекращению огня на Украине, и этот срок отсчитывается "с сегодняшнего дня"."Десять дней с сегодняшнего дня", — сказал он журналистам на борту президентского самолета, отвечая на вопрос журналиста о точной дате начала отсчета крайнего срока для достижения прекращения огня на Украине.Трамп добавил, что в случае провала переговоров намерен ввести импортные пошлины, однако не уверен при этом, повлияет ли это на Россию."Мы введем пошлины. Различные меры, которые можно ввести. Возможно, это повлияет, а может и нет", — сказал Трамп.При этом он отметил, что его не беспокоит возможная реакция нефтяного рынка на потенциальное введение рестрикций в отношении России.Также Трамп заявил, что не получил какой-либо реакции со стороны России на его призыв к достижению прекращения огня на Украине в течение 10-12 дней и сожалеет об этом.

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дональд трамп, ультиматум, конфликт на украине, перемирие, россия