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Трамп сделал заявление относительно своего участия в саммите G20 в ЮАР

Трамп сделал заявление относительно своего участия в саммите G20 в ЮАР - 29.07.2025, ПРАЙМ

Трамп сделал заявление относительно своего участия в саммите G20 в ЮАР

Президент США Дональд Трамп заявил, что, скорее всего, не поедет на саммит G20 в Йоханнесбурге из-за своего несогласия с политикой ЮАР. | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T21:39+0300

2025-07-29T21:39+0300

2025-07-29T21:40+0300

политика

дональд трамп

участие

g20

юар

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ВАШИНГТОН, 29 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что, скорее всего, не поедет на саммит G20 в Йоханнесбурге из-за своего несогласия с политикой ЮАР. "Нет. Возможно, я пошлю кого-нибудь другого, потому что у них в Южной Африке много проблем. У них очень плохая политика, очень-очень плохая политика — такая, при которой убивают людей. Убивают много людей. Так что, скорее всего, я не поеду", - сказал Трамп журналистам.

https://1prime.ru/20250729/tramp-860084272.html

юар

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дональд трамп, участие, g20, юар