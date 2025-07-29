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Трамп сделал заявление относительно своего участия в саммите G20 в ЮАР
Трамп сделал заявление относительно своего участия в саммите G20 в ЮАР - 29.07.2025, ПРАЙМ
Трамп сделал заявление относительно своего участия в саммите G20 в ЮАР
Президент США Дональд Трамп заявил, что, скорее всего, не поедет на саммит G20 в Йоханнесбурге из-за своего несогласия с политикой ЮАР. | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T21:39+0300
2025-07-29T21:39+0300
2025-07-29T21:40+0300
политика
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ВАШИНГТОН, 29 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что, скорее всего, не поедет на саммит G20 в Йоханнесбурге из-за своего несогласия с политикой ЮАР. "Нет. Возможно, я пошлю кого-нибудь другого, потому что у них в Южной Африке много проблем. У них очень плохая политика, очень-очень плохая политика — такая, при которой убивают людей. Убивают много людей. Так что, скорее всего, я не поеду", - сказал Трамп журналистам.
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дональд трамп, участие, g20, юар
Политика, Дональд Трамп, участие, G20, ЮАР
Трамп сделал заявление относительно своего участия в саммите G20 в ЮАР
Трамп заявил, что, скорее всего, не примет участие в саммите G20 в ЮАР
ВАШИНГТОН, 29 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что, скорее всего, не поедет на саммит G20 в Йоханнесбурге из-за своего несогласия с политикой ЮАР.
"Нет. Возможно, я пошлю кого-нибудь другого, потому что у них в Южной Африке много проблем. У них очень плохая политика, очень-очень плохая политика — такая, при которой убивают людей. Убивают много людей. Так что, скорее всего, я не поеду", - сказал Трамп журналистам.
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