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Трамп сделал заявление относительно своего участия в саммите G20 в ЮАР - 29.07.2025, ПРАЙМ
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Трамп сделал заявление относительно своего участия в саммите G20 в ЮАР
Трамп сделал заявление относительно своего участия в саммите G20 в ЮАР - 29.07.2025, ПРАЙМ
Трамп сделал заявление относительно своего участия в саммите G20 в ЮАР
Президент США Дональд Трамп заявил, что, скорее всего, не поедет на саммит G20 в Йоханнесбурге из-за своего несогласия с политикой ЮАР. | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T21:39+0300
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политика
дональд трамп
участие
g20
юар
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ВАШИНГТОН, 29 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что, скорее всего, не поедет на саммит G20 в Йоханнесбурге из-за своего несогласия с политикой ЮАР. "Нет. Возможно, я пошлю кого-нибудь другого, потому что у них в Южной Африке много проблем. У них очень плохая политика, очень-очень плохая политика — такая, при которой убивают людей. Убивают много людей. Так что, скорее всего, я не поеду", - сказал Трамп журналистам.
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дональд трамп, участие, g20, юар
Политика, Дональд Трамп, участие, G20, ЮАР
21:39 29.07.2025 (обновлено: 21:40 29.07.2025)
 
Трамп сделал заявление относительно своего участия в саммите G20 в ЮАР

Трамп заявил, что, скорее всего, не примет участие в саммите G20 в ЮАР

© Фото : Official White House Photo/Joyce N. BoghosianДональд Трамп представляет проект системы ПВО "Золотой купол"
Дональд Трамп представляет проект системы ПВО Золотой купол - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© Фото : Official White House Photo/Joyce N. Boghosian
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ВАШИНГТОН, 29 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что, скорее всего, не поедет на саммит G20 в Йоханнесбурге из-за своего несогласия с политикой ЮАР.
"Нет. Возможно, я пошлю кого-нибудь другого, потому что у них в Южной Африке много проблем. У них очень плохая политика, очень-очень плохая политика — такая, при которой убивают людей. Убивают много людей. Так что, скорее всего, я не поеду", - сказал Трамп журналистам.
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ПолитикаДональд ТрампучастиеG20ЮАР
 
 
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