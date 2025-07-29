Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп назвал меры против России по истечении срока ультиматума по Украине - 29.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250729/tramp-860085829.html
Трамп назвал меры против России по истечении срока ультиматума по Украине
Трамп назвал меры против России по истечении срока ультиматума по Украине - 29.07.2025, ПРАЙМ
Трамп назвал меры против России по истечении срока ультиматума по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что при отсутствии договоренности по урегулированию на Украине по истечении названного им срока в отношении Российской... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T21:59+0300
2025-07-29T22:16+0300
политика
дональд трамп
санкции против рф
пошлины
россия
ультиматум
конфликт на украине
https://cdnn.1prime.ru/img/76523/58/765235810_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ef5c1487982801d5c9f8cc292742e641.jpg
ВАШИНГТОН, 29 июл – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что при отсутствии договоренности по урегулированию на Украине по истечении названного им срока в отношении Российской Федерации могут быть введены санкции, пошлины и "что-то другое".Ранее глава Белого дома заявил, что десятидневный отсчет срока для достижения прекращения огня на Украине "начинается сегодня". При этом он отметил, что намерен ввести импортные пошлины, если не будет достигнута сделка по Украине, но не уверен, что они подействуют на Российскую Федерацию."После истечения крайнего срока я применю либо санкции, либо пошлины, либо что-то другое", - сказал Трамп в беседе с газетой New York Post.Вместе с тем американский лидер отметил, что его беседы с президентом РФ Владимиром Путиным "проходили прекрасно", и он три-четыре раза был уверен, что договоренность по Украине уже достигнута."У нас были прекрасные беседы, однако они сопровождались тем, знаете ли, что после них происходили очень плохие вещи…, - сказал Трамп. - Мне действительно казалось, что мы три или четыре раза достигали договоренности об урегулировании".
https://1prime.ru/20250729/tramp-860084272.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76523/58/765235810_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_bfcdac9e57dabdf2c9f51e1d08d958f4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дональд трамп, санкции против рф, пошлины, россия, ультиматум, конфликт на украине
Политика, Дональд Трамп, санкции против РФ, пошлины, РОССИЯ, Ультиматум, Конфликт на Украине
21:59 29.07.2025 (обновлено: 22:16 29.07.2025)
 
Трамп назвал меры против России по истечении срока ультиматума по Украине

Трамп заявил о мерах против России после истечения срока предложения по Украине

© Фото : Fotolia/BeboyСтатуя свободы
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© Фото : Fotolia/Beboy
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 29 июл – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что при отсутствии договоренности по урегулированию на Украине по истечении названного им срока в отношении Российской Федерации могут быть введены санкции, пошлины и "что-то другое".
Ранее глава Белого дома заявил, что десятидневный отсчет срока для достижения прекращения огня на Украине "начинается сегодня". При этом он отметил, что намерен ввести импортные пошлины, если не будет достигнута сделка по Украине, но не уверен, что они подействуют на Российскую Федерацию.
"После истечения крайнего срока я применю либо санкции, либо пошлины, либо что-то другое", - сказал Трамп в беседе с газетой New York Post.
Вместе с тем американский лидер отметил, что его беседы с президентом РФ Владимиром Путиным "проходили прекрасно", и он три-четыре раза был уверен, что договоренность по Украине уже достигнута.
"У нас были прекрасные беседы, однако они сопровождались тем, знаете ли, что после них происходили очень плохие вещи…, - сказал Трамп. - Мне действительно казалось, что мы три или четыре раза достигали договоренности об урегулировании".
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
Трамп заявил о десятидневном сроке для прекращения огня на Украине
21:03
 
ПолитикаДональд Трампсанкции против РФпошлиныРОССИЯУльтиматумКонфликт на Украине
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала