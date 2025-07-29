https://1prime.ru/20250729/tramp-860085829.html

Трамп назвал меры против России по истечении срока ультиматума по Украине

Трамп назвал меры против России по истечении срока ультиматума по Украине - 29.07.2025, ПРАЙМ

Трамп назвал меры против России по истечении срока ультиматума по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что при отсутствии договоренности по урегулированию на Украине по истечении названного им срока в отношении Российской... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T21:59+0300

2025-07-29T21:59+0300

2025-07-29T22:16+0300

политика

дональд трамп

санкции против рф

пошлины

россия

ультиматум

конфликт на украине

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ВАШИНГТОН, 29 июл – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что при отсутствии договоренности по урегулированию на Украине по истечении названного им срока в отношении Российской Федерации могут быть введены санкции, пошлины и "что-то другое".Ранее глава Белого дома заявил, что десятидневный отсчет срока для достижения прекращения огня на Украине "начинается сегодня". При этом он отметил, что намерен ввести импортные пошлины, если не будет достигнута сделка по Украине, но не уверен, что они подействуют на Российскую Федерацию."После истечения крайнего срока я применю либо санкции, либо пошлины, либо что-то другое", - сказал Трамп в беседе с газетой New York Post.Вместе с тем американский лидер отметил, что его беседы с президентом РФ Владимиром Путиным "проходили прекрасно", и он три-четыре раза был уверен, что договоренность по Украине уже достигнута."У нас были прекрасные беседы, однако они сопровождались тем, знаете ли, что после них происходили очень плохие вещи…, - сказал Трамп. - Мне действительно казалось, что мы три или четыре раза достигали договоренности об урегулировании".

https://1prime.ru/20250729/tramp-860084272.html

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дональд трамп, санкции против рф, пошлины, россия, ультиматум, конфликт на украине