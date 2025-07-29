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Премьер Польши принес на заседание правительства боевые части дронов - 29.07.2025, ПРАЙМ
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Премьер Польши принес на заседание правительства боевые части дронов
Премьер Польши принес на заседание правительства боевые части дронов - 29.07.2025, ПРАЙМ
Премьер Польши принес на заседание правительства боевые части дронов
Премьер-министр Польши Дональд Туск принес на заседание правительства макеты боевых частей дронов, следует из трансляции заседания, которую ведет канцелярия... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T14:14+0300
2025-07-29T14:46+0300
политика
общество
польша
дональд туск
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ВАРШАВА, 29 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск принес на заседание правительства макеты боевых частей дронов, следует из трансляции заседания, которую ведет канцелярия главы правительства.Туск поставил на столе несколько макетов боеголовок и успокоил собравшихся министров, заявив, что они безопасны."Не бойтесь, это не боеголовки и не снаряды. Ничего не взорвется. Это макеты", - сообщил он.Туск пояснил, что принес с собой макеты для того, чтобы побудить правительство стимулировать производство такой продукции в Польше."Я принес это с собой с удовольствием, чтобы показать, чем мы должны гордиться. Это должно хорошо повлиять на собравшихся, если речь идет о реполонизации производства в широком понимании. Мы говорим о польской продукции", - сказал он.Туск уточнил, что все, что он принес, произведено в Польше с применением 3D-принтеров."Это боеголовки, которые производятся полностью в Польше. В большей части они производятся на 3D-принтерах. Это вооружение для польских дронов, которые тоже полностью производятся в Польше", - отметил он.При этом Туск рассказал, что в среду в Польше состоится презентация боевых дронов отечественного производства."Завтра мы презентуем сами дроны - самую новую боевую технику, полностью производимую в Польше", - добавил он.
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общество , польша, дональд туск
Политика, Общество , ПОЛЬША, Дональд Туск
14:14 29.07.2025 (обновлено: 14:46 29.07.2025)
 
Премьер Польши принес на заседание правительства боевые части дронов

Премьер Польши Туск принес на заседание правительства макеты боеголовок дронов

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПредседатель Европейского совета Дональд Туск на заседании Совета Европы в Брюсселе
Председатель Европейского совета Дональд Туск на заседании Совета Европы в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 29 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск принес на заседание правительства макеты боевых частей дронов, следует из трансляции заседания, которую ведет канцелярия главы правительства.
Туск поставил на столе несколько макетов боеголовок и успокоил собравшихся министров, заявив, что они безопасны.
"Не бойтесь, это не боеголовки и не снаряды. Ничего не взорвется. Это макеты", - сообщил он.
Туск пояснил, что принес с собой макеты для того, чтобы побудить правительство стимулировать производство такой продукции в Польше.
"Я принес это с собой с удовольствием, чтобы показать, чем мы должны гордиться. Это должно хорошо повлиять на собравшихся, если речь идет о реполонизации производства в широком понимании. Мы говорим о польской продукции", - сказал он.
Туск уточнил, что все, что он принес, произведено в Польше с применением 3D-принтеров.
"Это боеголовки, которые производятся полностью в Польше. В большей части они производятся на 3D-принтерах. Это вооружение для польских дронов, которые тоже полностью производятся в Польше", - отметил он.
При этом Туск рассказал, что в среду в Польше состоится презентация боевых дронов отечественного производства.
"Завтра мы презентуем сами дроны - самую новую боевую технику, полностью производимую в Польше", - добавил он.
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