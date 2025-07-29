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В Польше за "сотрудничество с Россией" задержали свыше 30 человек - 29.07.2025, ПРАЙМ
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В Польше за "сотрудничество с Россией" задержали свыше 30 человек
В Польше за "сотрудничество с Россией" задержали свыше 30 человек - 29.07.2025, ПРАЙМ
В Польше за "сотрудничество с Россией" задержали свыше 30 человек
Премьер-министр Польши Дональд Туск утверждает, что к настоящему времени 32 человека были задержаны в стране за якобы "сотрудничество с российскими службами". | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T14:39+0300
2025-07-29T14:39+0300
политика
россия
польша
дональд туск
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ВАРШАВА, 29 июл – ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск утверждает, что к настоящему времени 32 человека были задержаны в стране за якобы "сотрудничество с российскими службами". При этом он не уточнил, за какой период были произведены задержания. "В данный момент у нас задержаны 32 человека, которые подозреваются в сотрудничестве с российскими службами", - заявил Туск, открывая заседание кабмина. По утверждению Туска эти "службы" якобы поручали задержанным "или диверсионные акты, или избиения". "Один из этих людей уже осужден, остальные задержаны и ожидают суда", - заявил Туск. Он уточнил, что речь идет о людях различного гражданства. "Среди них есть поляки, россияне, украинцы, белорусы и гражданин Колумбии. На этом список не заканчивается", - сказал премьер. Как утверждает Туск, среди задержанных есть якобы "один из координаторов Кремля", который был задержан за границей, но доставлен в Польшу. Ранее польские власти неоднократно бездоказательно обвиняли Россию в причастности к различным поджогам, диверсиям, шпионажу на территории Польши. Так, в конце прошлого года было отозвано согласие на работу консульства России в Познани. По заявлению главы МИД Польши Радослава Сикорского, это связано с задержанием диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб.
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россия, польша, дональд туск
Политика, РОССИЯ, ПОЛЬША, Дональд Туск
14:39 29.07.2025
 
В Польше за "сотрудничество с Россией" задержали свыше 30 человек

Туск: в Польше задержаны 32 человека за "сотрудничество с российскими службами"

© РИА Новости . Алексей ВитвицкийЛюди с флагами Евросоюза и Польши в Варшаве
Люди с флагами Евросоюза и Польши в Варшаве - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 29 июл – ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск утверждает, что к настоящему времени 32 человека были задержаны в стране за якобы "сотрудничество с российскими службами".
При этом он не уточнил, за какой период были произведены задержания.
"В данный момент у нас задержаны 32 человека, которые подозреваются в сотрудничестве с российскими службами", - заявил Туск, открывая заседание кабмина.
По утверждению Туска эти "службы" якобы поручали задержанным "или диверсионные акты, или избиения".
"Один из этих людей уже осужден, остальные задержаны и ожидают суда", - заявил Туск.
Он уточнил, что речь идет о людях различного гражданства. "Среди них есть поляки, россияне, украинцы, белорусы и гражданин Колумбии. На этом список не заканчивается", - сказал премьер. Как утверждает Туск, среди задержанных есть якобы "один из координаторов Кремля", который был задержан за границей, но доставлен в Польшу.
Ранее польские власти неоднократно бездоказательно обвиняли Россию в причастности к различным поджогам, диверсиям, шпионажу на территории Польши. Так, в конце прошлого года было отозвано согласие на работу консульства России в Познани. По заявлению главы МИД Польши Радослава Сикорского, это связано с задержанием диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб.
Председатель Европейского совета Дональд Туск на саммите ЕС в Брюсселе. 21 июня 2019 - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
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ПолитикаРОССИЯПОЛЬШАДональд Туск
 
 
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