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Комитет Рады поддержал законопроект о восстановлении полномочий НАБУ и САП

Комитет Рады поддержал законопроект о восстановлении полномочий НАБУ и САП - 29.07.2025, ПРАЙМ

Комитет Рады поддержал законопроект о восстановлении полномочий НАБУ и САП

Антикоррупционный комитет Верховной рады единогласно поддержал законопроект о восстановлении прежних полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T13:40+0300

2025-07-29T13:40+0300

2025-07-29T13:40+0300

украина

рада

проект

владимир зеленский

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МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ. Антикоррупционный комитет Верховной рады единогласно поддержал законопроект о восстановлении прежних полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), сообщил во вторник украинский парламентарий Ярослав Железняк. "Антикоррупционный комитете поддержал принятие законопроекта №13533 о восстановлении независимости НАБУ и САП. Единогласно. Во время рассмотрения НАБУ подтвердило, что нет замечаний к этому законопроекту", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Он добавил, что в среду состоится заседание правоохранительного комитета, который является ответственным по указанному законопроекту. Парламент Украины 22 июля поддержал законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. По сообщениям украинских СМИ, с 22 июля по всей стране проходили акции протеста против принятого закона. Зеленский 24 июля на фоне массовых протестов по всей Украине против подписанного им закона заявил, что согласовал законопроект, который якобы укрепит независимость этих ведомств. Согласно документам на сайте Рады, законопроект был внесен в тот же день. Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит законопроект уже 31 июля. Он добавил, что предложит принять законопроект сразу в первом и втором чтении, а также немедленно направить его на подпись Зеленскому.

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украина, рада, проект, владимир зеленский