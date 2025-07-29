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"Создает впечатление". Разведчик США оценил отчет СВР об Украине - 29.07.2025, ПРАЙМ
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"Создает впечатление". Разведчик США оценил отчет СВР об Украине
"Создает впечатление". Разведчик США оценил отчет СВР об Украине - 29.07.2025, ПРАЙМ
"Создает впечатление". Разведчик США оценил отчет СВР об Украине
Отчет российской Службы внешней разведки о секретных переговорах, на которых обсуждалось отстранение Владимира Зеленского от власти, демонстрирует полную... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T23:38+0300
2025-07-29T23:44+0300
политика
свр
украина
запад
экспертное мнение
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МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Отчет российской Службы внешней разведки о секретных переговорах, на которых обсуждалось отстранение Владимира Зеленского от власти, демонстрирует полную зависимость Украины от западных держав. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.По его словам, отчет СВР "создает впечатление" полного отсутствия на Украине демократии и свидетельствует, что украинского президента выбирают иностранцы, чтобы тот работал в интересах зарубежных государств, а не граждан своей страны.Вместе с тем отчет СВР, как считает Риттер, доказывает, что народ Украины находится в заложниках зарубежных государств, способных принести в жертву и украинских граждан, у украинскую экономику, и украинскую нацию ради того, что не имеет ничего общего с выгодой для самой Украины.
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свр, украина, запад, экспертное мнение
Политика, СВР, УКРАИНА, ЗАПАД, экспертное мнение
23:38 29.07.2025 (обновлено: 23:44 29.07.2025)
 
"Создает впечатление". Разведчик США оценил отчет СВР об Украине

Скотт Риттер: судя по отчету СВР, Запад взял в заложники народ Украины

© Unsplash/EugeneКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Eugene
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МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Отчет российской Службы внешней разведки о секретных переговорах, на которых обсуждалось отстранение Владимира Зеленского от власти, демонстрирует полную зависимость Украины от западных держав. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
По его словам, отчет СВР "создает впечатление" полного отсутствия на Украине демократии и свидетельствует, что украинского президента выбирают иностранцы, чтобы тот работал в интересах зарубежных государств, а не граждан своей страны.
Вместе с тем отчет СВР, как считает Риттер, доказывает, что народ Украины находится в заложниках зарубежных государств, способных принести в жертву и украинских граждан, у украинскую экономику, и украинскую нацию ради того, что не имеет ничего общего с выгодой для самой Украины.
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