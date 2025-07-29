Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фьючерсы Уолл-стрит растут во вторник - 29.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250729/uoll-strit-860071811.html
Фьючерсы Уолл-стрит растут во вторник
Фьючерсы Уолл-стрит растут во вторник - 29.07.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит растут во вторник
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут во вторник перед решением Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке и выходом очередной порции... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T14:43+0300
2025-07-29T14:43+0300
экономика
рынок
торги
индексы
уолл-стрит
фьючерсы уолл-стрит
https://cdnn.1prime.ru/img/83501/07/835010730_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0fcd12f400c3a07f82d7d55131f91afc.jpg
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут во вторник перед решением Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке и выходом очередной порции корпоративных отчетностей, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 14.36 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимался на 0,06% - до 45 039 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,44%, до 23 595,5 пунктА, на индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,25%, до 6 438,5 пункта. По данным FactSet, квартальные результаты более 83% компаний, входящих в индекс S&amp;P 500, превзошли ожидания рынков. На этой неделе финансовые отчетности за первое полугодие опубликуют компании Apple, Microsoft, Amazon и Meta* Platforms (запрещена в РФ как экстремистская организация). Кроме того, в среду будут опубликованы итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, порядка 96,9% аналитиков ожидают, что американский регулятор сохранит учетную ставку на текущем уровне в 4,25-4,5%. А в пятницу выйдут ежемесячные данные по занятости в США. Аналитики предполагают, что безработица в стране в июле выросла до 4,2% с 4,1% в июне, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 102 тысяч.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская
https://1prime.ru/20250729/indeksy-860067086.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83501/07/835010730_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_fb7e60ef57995b0498556262d8527990.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, индексы, уолл-стрит, фьючерсы уолл-стрит
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, Уолл-стрит, фьючерсы Уолл-стрит
14:43 29.07.2025
 
Фьючерсы Уолл-стрит растут во вторник

Фьючерсы Уолл-стрит растут в ожидании новостей от ФРС и отчетностей компаний

© РИА Новости . Джина Мун | Перейти в медиабанкФондовые индексы США
Фондовые индексы США - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости . Джина Мун
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут во вторник перед решением Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке и выходом очередной порции корпоративных отчетностей, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 14.36 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимался на 0,06% - до 45 039 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,44%, до 23 595,5 пунктА, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,25%, до 6 438,5 пункта.
По данным FactSet, квартальные результаты более 83% компаний, входящих в индекс S&P 500, превзошли ожидания рынков. На этой неделе финансовые отчетности за первое полугодие опубликуют компании Apple, Microsoft, Amazon и Meta* Platforms (запрещена в РФ как экстремистская организация).
Кроме того, в среду будут опубликованы итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, порядка 96,9% аналитиков ожидают, что американский регулятор сохранит учетную ставку на текущем уровне в 4,25-4,5%.
А в пятницу выйдут ежемесячные данные по занятости в США. Аналитики предполагают, что безработица в стране в июле выросла до 4,2% с 4,1% в июне, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 102 тысяч.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская
%Биржа - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
Биржи Европы растут на оценках отчетности компаний
14:05
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыУолл-стритфьючерсы Уолл-стрит
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала