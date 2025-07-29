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Фьючерсы Уолл-стрит растут во вторник
Фьючерсы Уолл-стрит растут во вторник - 29.07.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит растут во вторник
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут во вторник перед решением Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке и выходом очередной порции... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T14:43+0300
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут во вторник перед решением Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке и выходом очередной порции корпоративных отчетностей, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 14.36 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимался на 0,06% - до 45 039 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,44%, до 23 595,5 пунктА, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,25%, до 6 438,5 пункта. По данным FactSet, квартальные результаты более 83% компаний, входящих в индекс S&P 500, превзошли ожидания рынков. На этой неделе финансовые отчетности за первое полугодие опубликуют компании Apple, Microsoft, Amazon и Meta* Platforms (запрещена в РФ как экстремистская организация). Кроме того, в среду будут опубликованы итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, порядка 96,9% аналитиков ожидают, что американский регулятор сохранит учетную ставку на текущем уровне в 4,25-4,5%. А в пятницу выйдут ежемесячные данные по занятости в США. Аналитики предполагают, что безработица в стране в июле выросла до 4,2% с 4,1% в июне, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 102 тысяч.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская
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рынок, торги, индексы, уолл-стрит, фьючерсы уолл-стрит
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, Уолл-стрит, фьючерсы Уолл-стрит
Фьючерсы Уолл-стрит растут во вторник
Фьючерсы Уолл-стрит растут в ожидании новостей от ФРС и отчетностей компаний
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут во вторник перед решением Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке и выходом очередной порции корпоративных отчетностей, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 14.36 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимался на 0,06% - до 45 039 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,44%, до 23 595,5 пунктА, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,25%, до 6 438,5 пункта.
По данным FactSet, квартальные результаты более 83% компаний, входящих в индекс S&P 500, превзошли ожидания рынков. На этой неделе финансовые отчетности за первое полугодие опубликуют компании Apple, Microsoft, Amazon и Meta* Platforms (запрещена в РФ как экстремистская организация).
Кроме того, в среду будут опубликованы итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, порядка 96,9% аналитиков ожидают, что американский регулятор сохранит учетную ставку на текущем уровне в 4,25-4,5%.
А в пятницу выйдут ежемесячные данные по занятости в США. Аналитики предполагают, что безработица в стране в июле выросла до 4,2% с 4,1% в июне, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 102 тысяч.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская
Биржи Европы растут на оценках отчетности компаний