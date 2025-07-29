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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 30 июля
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 30 июля - 29.07.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 30 июля
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 30,61 копейки - до 11,4270 рубля, курс доллара - на 2,64 рубля, до 82,2197 рубля, курс... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T17:55+0300
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 30,61 копейки - до 11,4270 рубля, курс доллара - на 2,64 рубля, до 82,2197 рубля, курс евро - на 1,79 рубля, до 94,9976 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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банк россии, евро, доллар, юань
Экономика, Банк России, евро, доллар, юань
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 30 июля
Официальный курс юаня на среду - 11,43 руб, доллара - 82,22 руб, евро - 94,998 руб
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 30,61 копейки - до 11,4270 рубля, курс доллара - на 2,64 рубля, до 82,2197 рубля, курс евро - на 1,79 рубля, до 94,9976 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Сбербанк дал прогноз по уровню ключевой ставки ЦБ на конец года