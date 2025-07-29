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Великобритания выдвинула ультиматум Израилю, сообщили в канцелярии премьера

Великобритания выдвинула ультиматум Израилю, сообщили в канцелярии премьера - 29.07.2025, ПРАЙМ

Великобритания выдвинула ультиматум Израилю, сообщили в канцелярии премьера

Великобритания признает государственность Палестины в сентябре перед Генеральной ассамблеей ООН в случае, если Израиль не согласится на прекращение огня в... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T19:34+0300

2025-07-29T19:34+0300

2025-07-29T19:34+0300

политика

великобритания

признание

конфликт

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ЛОНДОН, 29 июл - ПРАЙМ. Великобритания признает государственность Палестины в сентябре перед Генеральной ассамблеей ООН в случае, если Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа и не предпримет шагов для прекращения "ужасающей" ситуации в секторе, заявили во вторник в канцелярии британского премьера Кира Стармера. Десятки бывших британских дипломатов и сотрудников ООН 24 июля подписали письмо с призывом к Стармеру признать палестинскую государственность и принять дальнейшие меры против Израиля в связи с ситуацией в секторе Газа. "Мы полны решимости защищать жизнеспособность решения о двух государствах, и поэтому мы признаем Государство Палестина в сентябре перед Генеральной ассамблеей ООН, если израильское правительство не предпримет существенных шагов для прекращения ужасающей ситуации в Газе и не возьмет на себя обязательства по установлению долгосрочного устойчивого мира, в том числе путем предоставления ООН возможности без промедления возобновить поставки гуманитарной помощи населению Газы, чтобы положить конец голоду, и пока Израиль не согласится на прекращение огня и не даст ясно понять, что аннексий не будет ни на территории Газы, ни на Западном берегу", - говорится в документе канцелярии. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 23 июля заявил, что Всемирная организация здравоохранения наблюдает в секторе Газа резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием. В этом году организация задокументировала в Газе 21 случай смерти детей в возрасте до пяти лет по этой причине. Генеральный директор ВОЗ добавил, что острое недоедание в секторе затрагивает более 10% населения, при этом более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме. Он отметил, что кризис с голодом усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ. Французский президент Эммануэль Макрон 24 июля объявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. Пресс-секретарь кабмина ФРГ Штефан Корнелиус 25 июля заявил, что правительство Германии не планирует в краткосрочной перспективе признавать Палестину. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

https://1prime.ru/20250727/britaniya-860008888.html

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великобритания, признание, конфликт