https://1prime.ru/20250729/vertolety-860053368.html

Региональные российские авиакомпании получили десять новых вертолетов Ми-8

Региональные российские авиакомпании получили десять новых вертолетов Ми-8 - 29.07.2025, ПРАЙМ

Региональные российские авиакомпании получили десять новых вертолетов Ми-8

Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") передал десять новых вертолетов Ми-8МТВ-1 региональным авиакомпаниям в рамках контракта с... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T10:48+0300

2025-07-29T10:48+0300

2025-07-29T10:48+0300

бизнес

якутия

красноярский край

вертолеты россии

ростех

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860053215_24:0:1596:884_1920x0_80_0_0_6ccccb8e112f3a02c8bc07672756b936.jpg

МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") передал десять новых вертолетов Ми-8МТВ-1 региональным авиакомпаниям в рамках контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК), сообщили в Минпромторге РФ. "Торжественная церемония вручения ключей представителям 5 региональных авиакомпаний состоялась на Казанском вертолетном заводе. Воздушные суда улучшат транспортную доступность регионов Сибирского, Уральского и Дальневосточного федерального округов, где будут выполнять рейсы в том числе в сложных климатических условиях. Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" в рамках контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) передал 10 новых вертолетов Ми-8МТВ-1 представителям авиакомпаний", - говорится в сообщении. Салон каждого переданного вертолета оснащен 23 сиденьями, также в них подготовлены места под установку медицинских модулей. Машины переданы ключевому региональному эксплуатанту Якутии - авиакомпании "Полярные авиалинии", а также авиакомпании "Тайга", выполняющей полеты в Сахалинской области. Два вертолета получило авиапредприятие "Ельцовка", выполняющее рейсы в Томской и Новосибирской областях, Красноярском крае, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Также ключи от вертолетов переданы Стрежевскому Авиапредприятию, которое работает в Камчатском крае и выполняет авиационные работы по всему полуострову. Еще две "восьмерки" предназначены для авиакомпании "ЧукотАВИА" - они обеспечат поддержание регулярного авиационного сообщения в Чукотском автономном округе. Ми-8 - самый массовый тип вертолета в мире. Всего было выпущено 12 тысяч единиц и свыше 150 модификаций по всему миру. Машины способны перевозить до 4 тонн груза внутри кабины или на внешней подвеске.

https://1prime.ru/20250708/gtlk--859282674.html

якутия

красноярский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, якутия, красноярский край, вертолеты россии, ростех, минпромторг