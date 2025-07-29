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Студентам в России стали чаще одобрять займы - 29.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Студентам в России стали чаще одобрять займы
Студентам в России стали чаще одобрять займы - 29.07.2025, ПРАЙМ
Студентам в России стали чаще одобрять займы
Студентам в России в первом полугодии 2025 года стали чаще одобрять займы, показатель превысил 50%, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T08:21+0300
2025-07-29T08:21+0300
экономика
бизнес
общество
россия
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Студентам в России в первом полугодии 2025 года стали чаще одобрять займы, показатель превысил 50%, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть у РИА Новости. "За шесть месяцев 2025 года уровень одобрения заявок, поданных студентами, превысил 50% - это самый высокий показатель среди всех категорий заемщиков микрофинансовых организаций (МФО) в указанный период", - отмечается в исследовании, в рамках которого было проанализировано более 1,5 миллиона займов, выданных по всей России за первые шесть месяцев 2025 года. Отмечается, средний размер займа для студентов, напротив, самый низкий – 9,1 тысячи рублей. "Для сравнения наемным сотрудникам выдавали в среднем 12,9 тысячи рублей, самозанятым - 12,3 тысячи рублей, пенсионерам - 12 тысяч рублей. Самые же крупные суммы займов одобряют индивидуальным предпринимателям – 15,2 тысячи рублей, что объясняется наиболее высокими доходами этой категории заемщиков", - уточняют аналитики. По данным исследования, студенты оказались самой быстрорастущей категорией среди клиентов МФО. "Они стали чаще обращаться за получением займов - за последние два года число заявок от них увеличилось на 79%. Кроме того, сами МФО стали охотнее одобрять и выдавать займы учащимся вузов", - говорится в материалах. "Политика МФО в отношении студентов определяется двумя факторами. Во-первых, молодые люди только начинают свой кредитный путь и, как правило, имеют низкую долговую нагрузку, что важно в условиях текущих регуляторных ограничений. Во-вторых, в будущем именно нынешние учащиеся станут наиболее экономически активной частью населения, поэтому компании стремятся сформировать с ними доверительные и долгосрочные отношения", - поясняют аналитики. Вместе с тем, чтобы не допустить излишней закредитованности, суммы займов для студентов самые скромные по сравнению с другими категориями клиентов, также отмечают аналитики. "Доли остальных категорий заемщиков среди всех клиентов МФО за последний год снизились. Так, по итогам первого полугодия 2025 года доля самозанятых уменьшилась с 14,2% до 11,2%, предпринимателей - с 6,7% до 5,4%, военнослужащих - с 3,6% до 2,8%, пенсионеров - с 2,5% до 2,1%, безработных - с 3,3% до 3%", - заключается в исследовании.
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бизнес, общество , россия
Экономика, Бизнес, Общество , РОССИЯ
08:21 29.07.2025
 
Студентам в России стали чаще одобрять займы

Webbankir: студентам в России в первом полугодии стали чаще одобрять займы

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Студентам в России в первом полугодии 2025 года стали чаще одобрять займы, показатель превысил 50%, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть у РИА Новости.
"За шесть месяцев 2025 года уровень одобрения заявок, поданных студентами, превысил 50% - это самый высокий показатель среди всех категорий заемщиков микрофинансовых организаций (МФО) в указанный период", - отмечается в исследовании, в рамках которого было проанализировано более 1,5 миллиона займов, выданных по всей России за первые шесть месяцев 2025 года.
Отмечается, средний размер займа для студентов, напротив, самый низкий – 9,1 тысячи рублей. "Для сравнения наемным сотрудникам выдавали в среднем 12,9 тысячи рублей, самозанятым - 12,3 тысячи рублей, пенсионерам - 12 тысяч рублей. Самые же крупные суммы займов одобряют индивидуальным предпринимателям – 15,2 тысячи рублей, что объясняется наиболее высокими доходами этой категории заемщиков", - уточняют аналитики.
По данным исследования, студенты оказались самой быстрорастущей категорией среди клиентов МФО. "Они стали чаще обращаться за получением займов - за последние два года число заявок от них увеличилось на 79%. Кроме того, сами МФО стали охотнее одобрять и выдавать займы учащимся вузов", - говорится в материалах.
"Политика МФО в отношении студентов определяется двумя факторами. Во-первых, молодые люди только начинают свой кредитный путь и, как правило, имеют низкую долговую нагрузку, что важно в условиях текущих регуляторных ограничений. Во-вторых, в будущем именно нынешние учащиеся станут наиболее экономически активной частью населения, поэтому компании стремятся сформировать с ними доверительные и долгосрочные отношения", - поясняют аналитики.
Вместе с тем, чтобы не допустить излишней закредитованности, суммы займов для студентов самые скромные по сравнению с другими категориями клиентов, также отмечают аналитики.
"Доли остальных категорий заемщиков среди всех клиентов МФО за последний год снизились. Так, по итогам первого полугодия 2025 года доля самозанятых уменьшилась с 14,2% до 11,2%, предпринимателей - с 6,7% до 5,4%, военнослужащих - с 3,6% до 2,8%, пенсионеров - с 2,5% до 2,1%, безработных - с 3,3% до 3%", - заключается в исследовании.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
В Госдуму внесли проект о запрете МФО выдавать займы онлайн
14 июля, 10:03
 
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