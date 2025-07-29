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Менеджмент "Яндекса" предложит дивиденды за первое полугодие
Менеджмент "Яндекса" предложит дивиденды за первое полугодие - 29.07.2025, ПРАЙМ
Менеджмент "Яндекса" предложит дивиденды за первое полугодие
Менеджмент "Яндекса" предложит выплатить дивиденды за первое полугодие в размере 80 рублей на акцию, сказано в отчете компании по МСФО. | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T09:18+0300
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Менеджмент "Яндекса" предложит выплатить дивиденды за первое полугодие в размере 80 рублей на акцию, сказано в отчете компании по МСФО. "31 июля 2025 года совет директоров рассмотрит предложение менеджмента компании по выплате дивидендов за первое полугодие 2025 года в размере 80 рублей на акцию", - сказано в отчете. В апреле акционеры "Яндекса" утвердили выплату дивидендов по итогам 2024 года в размере 80 рублей на акцию. Нидерландская Yandex N.V. в феврале прошлого года объявила о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. Сделка была закрыта в июле, и нидерландская Yandex N.V. перестала быть акционером российской группы, головной компанией которой с листингом на Мосбирже теперь является МКПАО "Яндекс". Крупнейшим акционером МКПАО является ЗПИФ "Консорциум.Первый" с долей порядка 66,5%, free float - около 30%.
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бизнес, яндекс
Экономика, Бизнес, Яндекс
Менеджмент "Яндекса" предложит дивиденды за первое полугодие
Менеджмент "Яндекса" предложит выплатить дивиденды в размере 80 рублей на акцию
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Менеджмент "Яндекса" предложит выплатить дивиденды за первое полугодие в размере 80 рублей на акцию, сказано в отчете компании по МСФО.
"31 июля 2025 года совет директоров рассмотрит предложение менеджмента компании по выплате дивидендов за первое полугодие 2025 года в размере 80 рублей на акцию", - сказано в отчете.
В апреле акционеры "Яндекса" утвердили выплату дивидендов по итогам 2024 года в размере 80 рублей на акцию.
Нидерландская Yandex N.V. в феврале прошлого года объявила о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. Сделка была закрыта в июле, и нидерландская Yandex N.V. перестала быть акционером российской группы, головной компанией которой с листингом на Мосбирже теперь является МКПАО "Яндекс". Крупнейшим акционером МКПАО является ЗПИФ "Консорциум.Первый" с долей порядка 66,5%, free float - около 30%.
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