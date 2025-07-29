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Курс юаня на Мосбирже поднялся выше 11,5 рубля впервые с апреля - 29.07.2025, ПРАЙМ
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Курс юаня на Мосбирже поднялся выше 11,5 рубля впервые с апреля
Курс юаня на Мосбирже поднялся выше 11,5 рубля впервые с апреля - 29.07.2025, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже поднялся выше 11,5 рубля впервые с апреля
Курс рубля усиливает снижение во вторник: юань стоит дороже 11,5 рубля, впервые с 11 апреля, следует из данных Московской биржи. | 29.07.2025, ПРАЙМ
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экономика
юань
мосбиржа
рынок
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Курс рубля усиливает снижение во вторник: юань стоит дороже 11,5 рубля, впервые с 11 апреля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" к 10.58 мск подскакивает на 17 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,51 рубля.
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юань, мосбиржа, рынок
Экономика, юань, Мосбиржа, Рынок
10:58 29.07.2025 (обновлено: 11:04 29.07.2025)
 
Курс юаня на Мосбирже поднялся выше 11,5 рубля впервые с апреля

Курс юаня на Мосбирже подскочил выше 11,5 рубля впервые с 11 апреля

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Курс рубля усиливает снижение во вторник: юань стоит дороже 11,5 рубля, впервые с 11 апреля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" к 10.58 мск подскакивает на 17 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,51 рубля.
 
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