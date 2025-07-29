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Курс юаня на Мосбирже поднялся выше 11,5 рубля впервые с апреля

Курс юаня на Мосбирже поднялся выше 11,5 рубля впервые с апреля - 29.07.2025, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже поднялся выше 11,5 рубля впервые с апреля

Курс рубля усиливает снижение во вторник: юань стоит дороже 11,5 рубля, впервые с 11 апреля, следует из данных Московской биржи. | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T10:58+0300

2025-07-29T10:58+0300

2025-07-29T11:04+0300

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Курс рубля усиливает снижение во вторник: юань стоит дороже 11,5 рубля, впервые с 11 апреля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" к 10.58 мск подскакивает на 17 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,51 рубля.

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юань, мосбиржа, рынок