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Юань заметно дорожает к рублю во вторник

Юань заметно дорожает к рублю во вторник - 29.07.2025, ПРАЙМ

Юань заметно дорожает к рублю во вторник

Курс юаня к рублю в первые часы торгов вторника заметно растет, достигая максимумов более чем за 3 месяца, следует из данных Московской биржи. | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T11:49+0300

2025-07-29T11:49+0300

2025-07-29T11:49+0300

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов вторника заметно растет, достигая максимумов более чем за 3 месяца, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.40 мск растет на 13 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,47 рубля. В моменте китайская валюта повышалась до 11,51 рубля, максимума с 11 апреля. "Сейчас на российскую валюту давление оказывает комбинация факторов - усилившиеся риски санкций, снизившаяся ключевая ставка и сократившиеся на время продажи валюты экспортерами после завершения налогового периода. На валютный рынок повлиять мог и запрет на экспорт бензина до сентября", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Наличие геополитического фактора способствует смещению текущего целевого диапазона по юаню до 11-11,5 рубля, добавил Богдан Зварич из ПСБ.

https://1prime.ru/20250729/yuan-860054502.html

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юань, рубль, мосбиржа, рынок, торги