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"Юнипро" увеличило выработку электроэнергии - 29.07.2025, ПРАЙМ
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"Юнипро" увеличило выработку электроэнергии
"Юнипро" увеличило выработку электроэнергии - 29.07.2025, ПРАЙМ
"Юнипро" увеличило выработку электроэнергии
"Юнипро" в первом полугодии 2025 года увеличило выработку электроэнергии на 7% в годовом выражении, до 29,5 миллиарда кВт.ч, сообщила компания. | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T12:29+0300
2025-07-29T12:55+0300
энергетика
юнипро
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. "Юнипро" в первом полугодии 2025 года увеличило выработку электроэнергии на 7% в годовом выражении, до 29,5 миллиарда кВт.ч, сообщила компания."В январе-июне 2025 года электростанции ПАО "Юнипро" увеличили выработку электроэнергии на 7% относительно аналогичного периода предыдущего года, до 29,5 миллиарда кВт.ч.", - сказано в сообщении.Отмечается, что существенный рост производства электроэнергии в отчетном периоде пришелся на вторую по мощности станцию "Юнипро" - Березовскую ГРЭС (Красноярский край), расположенную во второй ценовой зоне. Станция нарастила выработку на 45%, до 6,3 миллиарда кВт.ч, что главным образом обусловлено снижением загрузки гидроэлектростанций в Сибири.В первой ценовой зоне электростанции "Юнипро" по итогам шести месяцев 2025 года сохранили выработку на уровне прошлого года - 23,2 миллиарда кВт.ч."Производство тепловой энергии в отчетном периоде составило 1 027 тысяч Гкал (-13% относительно первого полугодия 2024 года). Снижение обусловлено метеорологическими условиями", - добавляется в сообщении."Юнипро" занимается производством и продажей электроэнергии и мощности. В состав компании входят пять ТЭС общей мощностью 11,3 ГВт: Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, Шатурская, Смоленская ГРЭС и Яйвинская ГРЭС. Компания также представлена на рынках распределенной генерации и инжиниринга в РФ.
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юнипро
Энергетика, юнипро
12:29 29.07.2025 (обновлено: 12:55 29.07.2025)
 
"Юнипро" увеличило выработку электроэнергии

"Юнипро" увеличило выработку электроэнергии на 7% за первое полугодие

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи в Мариуполе
Линии электропередачи в Мариуполе - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. "Юнипро" в первом полугодии 2025 года увеличило выработку электроэнергии на 7% в годовом выражении, до 29,5 миллиарда кВт.ч, сообщила компания.
"В январе-июне 2025 года электростанции ПАО "Юнипро" увеличили выработку электроэнергии на 7% относительно аналогичного периода предыдущего года, до 29,5 миллиарда кВт.ч.", - сказано в сообщении.
Отмечается, что существенный рост производства электроэнергии в отчетном периоде пришелся на вторую по мощности станцию "Юнипро" - Березовскую ГРЭС (Красноярский край), расположенную во второй ценовой зоне. Станция нарастила выработку на 45%, до 6,3 миллиарда кВт.ч, что главным образом обусловлено снижением загрузки гидроэлектростанций в Сибири.
В первой ценовой зоне электростанции "Юнипро" по итогам шести месяцев 2025 года сохранили выработку на уровне прошлого года - 23,2 миллиарда кВт.ч.
"Производство тепловой энергии в отчетном периоде составило 1 027 тысяч Гкал (-13% относительно первого полугодия 2024 года). Снижение обусловлено метеорологическими условиями", - добавляется в сообщении.
"Юнипро" занимается производством и продажей электроэнергии и мощности. В состав компании входят пять ТЭС общей мощностью 11,3 ГВт: Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, Шатурская, Смоленская ГРЭС и Яйвинская ГРЭС. Компания также представлена на рынках распределенной генерации и инжиниринга в РФ.
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Энергетикаюнипро
 
 
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