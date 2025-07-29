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"Получит передышку". В США рассказали о гнусном плане Зеленского
"Получит передышку". В США рассказали о гнусном плане Зеленского - 29.07.2025, ПРАЙМ
"Получит передышку". В США рассказали о гнусном плане Зеленского
Глава киевского режима Владимир Зеленский может воспользоваться ультиматумом американского президента Дональда Трампа для собственной передышки. Об этом в эфире | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T08:16+0300
2025-07-29T08:16+0300
2025-07-29T08:16+0300
политика
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владимир зеленский
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский может воспользоваться ультиматумом американского президента Дональда Трампа для собственной передышки. Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил подполковник Жак Бод."Ему необходимо вернуть благосклонность европейских политиков, получив нужную передышку для себя", — отметил эксперт.По словам аналитика, все очевидно, что Вооруженные силы Украины не в состоянии сдерживать продвижение ВС России.Ранее глава Белого дома сообщил, что сокращает предложенный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней.
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украина, запад, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, ЗАПАД, Владимир Зеленский
"Получит передышку". В США рассказали о гнусном плане Зеленского
Эксперт Бод: Зеленский может использовать ультиматум Трампа для передышки
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ.
Глава киевского режима Владимир Зеленский может воспользоваться ультиматумом американского президента Дональда Трампа для собственной передышки. Об этом в эфире
YouTube-канала Deep Dive заявил подполковник Жак Бод.
"Ему необходимо вернуть благосклонность европейских политиков, получив нужную передышку для себя", — отметил эксперт.
По словам аналитика, все очевидно, что Вооруженные силы Украины не в состоянии сдерживать продвижение ВС России.
Ранее глава Белого дома сообщил, что сокращает предложенный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней.
Зеленский подписал закон о существенном увеличении численности СБУ