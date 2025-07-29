https://1prime.ru/20250729/zelenskiy-860045107.html

"Получит передышку". В США рассказали о гнусном плане Зеленского

"Получит передышку". В США рассказали о гнусном плане Зеленского - 29.07.2025, ПРАЙМ

"Получит передышку". В США рассказали о гнусном плане Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский может воспользоваться ультиматумом американского президента Дональда Трампа для собственной передышки. Об этом в эфире | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T08:16+0300

2025-07-29T08:16+0300

2025-07-29T08:16+0300

политика

украина

запад

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg

МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский может воспользоваться ультиматумом американского президента Дональда Трампа для собственной передышки. Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил подполковник Жак Бод."Ему необходимо вернуть благосклонность европейских политиков, получив нужную передышку для себя", — отметил эксперт.По словам аналитика, все очевидно, что Вооруженные силы Украины не в состоянии сдерживать продвижение ВС России.Ранее глава Белого дома сообщил, что сокращает предложенный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней.

https://1prime.ru/20250728/sbu-860039373.html

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, запад, владимир зеленский