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"Начинают паниковать": СМИ заметили нервозное поведение команды Зеленского - 29.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250729/zelenskiy-860057536.html
"Начинают паниковать": СМИ заметили нервозное поведение команды Зеленского
"Начинают паниковать": СМИ заметили нервозное поведение команды Зеленского - 29.07.2025, ПРАЙМ
"Начинают паниковать": СМИ заметили нервозное поведение команды Зеленского
Попытки подорвать независимость Национального антикоррупционного бюро Украины свидетельствуют о нарастающей панике в окружении Владимира Зеленского, отмечает... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T11:30+0300
2025-07-29T11:30+0300
политика
украина
владимир зеленский
выборы
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Попытки подорвать независимость Национального антикоррупционного бюро Украины свидетельствуют о нарастающей панике в окружении Владимира Зеленского, отмечает издание Politico."Некоторые лидеры гражданского общества считают нападки (на НАБУ. — Прим. Ред.) признаком того, что Зеленский и его напоминающая клан группа помощников начинают паниковать из-за его низких показателей в опросах", — пишет издание.В материале подчеркивается, что шансы Зеленского на победу в выборах выглядят невысокими. При этом глава киевского режима и его команда прибегают к политическим репрессиям с целью заставить оппонентов замолчать и уменьшить критику, пишет Politico. Издание также предполагает, что Зеленский может попытаться организовать в стране "контролируемые" президентские выборы.Ранее, 22 июля, Верховная Рада одобрила законопроект, который лишает независимости два антикоррупционных органа — Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальную антикоррупционную прокуратуру. Позже документ был подписан самим Зеленским. Некоторые депутаты расценили этот шаг как фактическую ликвидацию антикоррупционных структур страны, что вызвало волну протестов по всей Украине.
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украина, владимир зеленский, выборы
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Выборы
11:30 29.07.2025
 
"Начинают паниковать": СМИ заметили нервозное поведение команды Зеленского

Politico: нападки в сторону НАБУ свидетельствуют о панике в команде Зеленского

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Попытки подорвать независимость Национального антикоррупционного бюро Украины свидетельствуют о нарастающей панике в окружении Владимира Зеленского, отмечает издание Politico.

"Некоторые лидеры гражданского общества считают нападки (на НАБУ. — Прим. Ред.) признаком того, что Зеленский и его напоминающая клан группа помощников начинают паниковать из-за его низких показателей в опросах", — пишет издание.
В материале подчеркивается, что шансы Зеленского на победу в выборах выглядят невысокими. При этом глава киевского режима и его команда прибегают к политическим репрессиям с целью заставить оппонентов замолчать и уменьшить критику, пишет Politico. Издание также предполагает, что Зеленский может попытаться организовать в стране "контролируемые" президентские выборы.
Ранее, 22 июля, Верховная Рада одобрила законопроект, который лишает независимости два антикоррупционных органа — Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальную антикоррупционную прокуратуру.
Позже документ был подписан самим Зеленским. Некоторые депутаты расценили этот шаг как фактическую ликвидацию антикоррупционных структур страны, что вызвало волну протестов по всей Украине.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
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ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийВыборы
 
 
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