https://1prime.ru/20250729/zelenskiy-860057536.html

"Начинают паниковать": СМИ заметили нервозное поведение команды Зеленского

"Начинают паниковать": СМИ заметили нервозное поведение команды Зеленского - 29.07.2025, ПРАЙМ

"Начинают паниковать": СМИ заметили нервозное поведение команды Зеленского

Попытки подорвать независимость Национального антикоррупционного бюро Украины свидетельствуют о нарастающей панике в окружении Владимира Зеленского, отмечает... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T11:30+0300

2025-07-29T11:30+0300

2025-07-29T11:30+0300

политика

украина

владимир зеленский

выборы

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Попытки подорвать независимость Национального антикоррупционного бюро Украины свидетельствуют о нарастающей панике в окружении Владимира Зеленского, отмечает издание Politico."Некоторые лидеры гражданского общества считают нападки (на НАБУ. — Прим. Ред.) признаком того, что Зеленский и его напоминающая клан группа помощников начинают паниковать из-за его низких показателей в опросах", — пишет издание.В материале подчеркивается, что шансы Зеленского на победу в выборах выглядят невысокими. При этом глава киевского режима и его команда прибегают к политическим репрессиям с целью заставить оппонентов замолчать и уменьшить критику, пишет Politico. Издание также предполагает, что Зеленский может попытаться организовать в стране "контролируемые" президентские выборы.Ранее, 22 июля, Верховная Рада одобрила законопроект, который лишает независимости два антикоррупционных органа — Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальную антикоррупционную прокуратуру. Позже документ был подписан самим Зеленским. Некоторые депутаты расценили этот шаг как фактическую ликвидацию антикоррупционных структур страны, что вызвало волну протестов по всей Украине.

https://1prime.ru/20250729/zelenskiy-860045107.html

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украина, владимир зеленский, выборы