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"От лица украинцев": Дубинский послал Зеленского после слов посла Украины
"От лица украинцев": Дубинский послал Зеленского после слов посла Украины - 29.07.2025, ПРАЙМ
"От лица украинцев": Дубинский послал Зеленского после слов посла Украины
Депутат Верховной Рады Александр Дубинский обрушился с критикой на заявление посла Украины в Германии Алексея Макеева о защите НАТО."Посол в ФРГ Макеев... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T11:57+0300
2025-07-29T11:57+0300
2025-07-29T11:57+0300
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский обрушился с критикой на заявление посла Украины в Германии Алексея Макеева о защите НАТО."Посол в ФРГ Макеев заявляет, что “Украина выполняет роль НАТО, и защищает Европу без 5-й статьи устава НАТО”. От лица своих избирателей и всех украинцев хочу заявить, что посол Макеев вместе с министром Сибигой и президентом зеленским - могут идти в сраку", — написал Дубинский в своем Telegram-канале.Политик также подчеркнул, что украинцы не желают становиться живым щитом для чужих интересов.Ранее в интервью Новости.LIVE Макеев заявил, что Украина фактически выполняет миссию, ради которой был создан НАТО — защищает Европу от российского и советского вторжения.В последние годы Россия неоднократно отмечала активное расширение НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии". Москва неоднократно выражала обеспокоенность усилением военного присутствия блока в Европе, подчеркивая, что Россия никому не угрожает, но будет реагировать на действия, которые могут представлять потенциальную угрозу ее интересам.
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Политика, УКРАИНА, Общество , Владимир Зеленский, ЕВРОПА, НАТО, РОССИЯ
"От лица украинцев": Дубинский послал Зеленского после слов посла Украины
Дубинский послал Зеленского после заявления посла Украины в Германии о защите НАТО
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский обрушился с критикой на заявление посла Украины в Германии Алексея Макеева о защите НАТО.
"Посол в ФРГ Макеев заявляет, что “Украина выполняет роль НАТО, и защищает Европу без 5-й статьи устава НАТО”. От лица своих избирателей и всех украинцев хочу заявить, что посол Макеев вместе с министром Сибигой и президентом зеленским - могут идти в сраку", — написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Политик также подчеркнул, что украинцы не желают становиться живым щитом для чужих интересов.
Ранее в интервью Новости.LIVE Макеев заявил, что Украина фактически выполняет миссию, ради которой был создан НАТО — защищает Европу от российского и советского вторжения.
В последние годы Россия неоднократно отмечала активное расширение НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии". Москва неоднократно выражала обеспокоенность усилением военного присутствия блока в Европе, подчеркивая, что Россия никому не угрожает, но будет реагировать на действия, которые могут представлять потенциальную угрозу ее интересам.
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