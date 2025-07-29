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"Слишком поздно". В США сделали тяжелое признание о Зеленском - 29.07.2025, ПРАЙМ
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"Слишком поздно". В США сделали тяжелое признание о Зеленском
"Слишком поздно". В США сделали тяжелое признание о Зеленском - 29.07.2025, ПРАЙМ
"Слишком поздно". В США сделали тяжелое признание о Зеленском
Глава киевского режима поздно принял решение о возвращении независимости НАБУ и САП на фоне протестов граждан. Об этом говорится в материале издания The... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T15:21+0300
2025-07-29T15:21+0300
политика
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Глава киевского режима поздно принял решение о возвращении независимости НАБУ и САП на фоне протестов граждан. Об этом говорится в материале издания The American Conservative.В издании заметили, что украинский лидер с начала конфликта с Россией не наблюдал уличных протестов. Однако, ощутив давление со стороны западных союзников, Зеленский был вынужден сдаться."Но эта уступка, возможно, была сделана слишком поздно. Явная демонстрация намерений Зеленского в законодательной сфере вызвала волну обеспокоенности в Европе относительно искренности его приверженности антикоррупционным реформам и демократии", - сказано в тексте публикации.Такого рода решения главы Украины окончательно разрушили надежды Киева на вступление в Евросоюз, заключили в издании.
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
15:21 29.07.2025
 
"Слишком поздно". В США сделали тяжелое признание о Зеленском

TAC: Зеленский довольно поздно изменил свое решение в отношении НАБУ и САП

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Глава киевского режима поздно принял решение о возвращении независимости НАБУ и САП на фоне протестов граждан. Об этом говорится в материале издания The American Conservative.
В издании заметили, что украинский лидер с начала конфликта с Россией не наблюдал уличных протестов. Однако, ощутив давление со стороны западных союзников, Зеленский был вынужден сдаться.
"Но эта уступка, возможно, была сделана слишком поздно. Явная демонстрация намерений Зеленского в законодательной сфере вызвала волну обеспокоенности в Европе относительно искренности его приверженности антикоррупционным реформам и демократии", - сказано в тексте публикации.
Такого рода решения главы Украины окончательно разрушили надежды Киева на вступление в Евросоюз, заключили в издании.
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