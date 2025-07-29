https://1prime.ru/20250729/zelenskiy-860074454.html

"Слишком поздно". В США сделали тяжелое признание о Зеленском

"Слишком поздно". В США сделали тяжелое признание о Зеленском - 29.07.2025, ПРАЙМ

"Слишком поздно". В США сделали тяжелое признание о Зеленском

Глава киевского режима поздно принял решение о возвращении независимости НАБУ и САП на фоне протестов граждан. Об этом говорится в материале издания The... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T15:21+0300

2025-07-29T15:21+0300

2025-07-29T15:21+0300

политика

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Глава киевского режима поздно принял решение о возвращении независимости НАБУ и САП на фоне протестов граждан. Об этом говорится в материале издания The American Conservative.В издании заметили, что украинский лидер с начала конфликта с Россией не наблюдал уличных протестов. Однако, ощутив давление со стороны западных союзников, Зеленский был вынужден сдаться."Но эта уступка, возможно, была сделана слишком поздно. Явная демонстрация намерений Зеленского в законодательной сфере вызвала волну обеспокоенности в Европе относительно искренности его приверженности антикоррупционным реформам и демократии", - сказано в тексте публикации.Такого рода решения главы Украины окончательно разрушили надежды Киева на вступление в Евросоюз, заключили в издании.

https://1prime.ru/20250729/svr-860074089.html

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украина, владимир зеленский