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Зеленский признал переселение украинцев из Польши депортацией
Зеленский признал переселение украинцев из Польши депортацией - 29.07.2025, ПРАЙМ
Зеленский признал переселение украинцев из Польши депортацией
Владимир Зеленский подписал закон, который признает депортацией принудительное переселение украинцев из Польши в 1944-1951 годах, сообщили во вторник в... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T19:22+0300
2025-07-29T19:22+0300
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политика
владимир зеленский
украинцы
переселение
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закон
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МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал закон, который признает депортацией принудительное переселение украинцев из Польши в 1944-1951 годах, сообщили во вторник в украинском парламенте. Ранее Верховная рада Украины приняла закон, который признает депортированными тех, кого насильственно выселили в СССР с территории Польши в 1944-1951 годах. "Зеленский подписал закон… относительно признания депортированными граждан Украины, принудительно переселенных в 1944-1951 годах с территорий компактного проживания украинцев в составе Польской Республики. Закон официально признает депортацией принудительное переселение более 700 тысяч украинцев из Лемковщины, Холмщины, Надсянья, Подляшья и других регионов в 1944-1951 годах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале парламента. В сентябре 1944 года началась акция по принудительному выселению этнических украинцев из Польши на Украину и этнических поляков с Украины в Польшу. Начало акции положило "Люблинское соглашение", подписанное 9 сентября 1944 года в Люблине между правительством УССР и Польским комитетом национального освобождения (ПКНО). Официальное название договора - "Соглашение между Правительством Украинской Советской Социалистической Республики и Польским Комитетом Национального освобождения об эвакуации украинского населения с территории Польши и польских граждан с территории УССР". Соглашение предоставляло возможность отъезда украинцам, белорусам, русским и русинам в Украинскую ССР и возвращение в Польскую республику поляков и евреев, которые по состоянию на 17 сентября 1939 года были гражданами Польского государства.
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владимир зеленский, украинцы, переселение, польша, депортация, закон
Политика, Владимир Зеленский, украинцы, переселение, ПОЛЬША, депортация, закон
Зеленский признал переселение украинцев из Польши депортацией
Зеленский подписал закон, признающий депортацией переселение украинцев из Польши
МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал закон, который признает депортацией принудительное переселение украинцев из Польши в 1944-1951 годах, сообщили во вторник в украинском парламенте.
Ранее Верховная рада Украины приняла закон, который признает депортированными тех, кого насильственно выселили в СССР с территории Польши в 1944-1951 годах.
"Зеленский подписал закон… относительно признания депортированными граждан Украины, принудительно переселенных в 1944-1951 годах с территорий компактного проживания украинцев в составе Польской Республики. Закон официально признает депортацией принудительное переселение более 700 тысяч украинцев из Лемковщины, Холмщины, Надсянья, Подляшья и других регионов в 1944-1951 годах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале парламента.
В сентябре 1944 года началась акция по принудительному выселению этнических украинцев из Польши на Украину и этнических поляков с Украины в Польшу. Начало акции положило "Люблинское соглашение", подписанное 9 сентября 1944 года в Люблине между правительством УССР и Польским комитетом национального освобождения (ПКНО).
Официальное название договора - "Соглашение между Правительством Украинской Советской Социалистической Республики и Польским Комитетом Национального освобождения об эвакуации украинского населения с территории Польши и польских граждан с территории УССР". Соглашение предоставляло возможность отъезда украинцам, белорусам, русским и русинам в Украинскую ССР и возвращение в Польскую республику поляков и евреев, которые по состоянию на 17 сентября 1939 года были гражданами Польского государства.
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