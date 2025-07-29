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Стоимость золота растет во вторникутром
Стоимость золота растет во вторникутром - 29.07.2025, ПРАЙМ
Стоимость золота растет во вторникутром
Стоимость золота во вторник утром растет на опасениях замедления экономического роста США как страны-держателя мировой резервной валюты, следует из биржевых... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T09:01+0300
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром растет на опасениях замедления экономического роста США как страны-держателя мировой резервной валюты, следует из биржевых данных и комментариев аналитиков. По состоянию на 8.49 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 6,22 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,18%, до 3 373,02 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,25% - до 38,318 доллара за унцию. Согласно прогнозам аналитиков Fidelity International, которые приводит агентство Блумберг, стоимость золота может достичь 4 000 долларов за унцию к концу следующего года. Тогда, как ожидают эксперты, Федеральная резервная система (ФРС) США снизит ключевую ставку для "защиты" экономики страны, а курс доллара, в свою очередь, упадет. "Мы увидели более четкий путь к более мягкой политике Федеральной резервной системы", - цитирует Блумберг заявление аналитика Fidelity Яна Самсона (Ian Samson). Эксперт добавил, что американская экономика, "возможно, избежит сценариев судного дня, которые были нарисованы ранее в этом году, но в конечном итоге движется к 15%-ному налогу, или примерно такому значению, на около 11% американской экономики, то есть на импорт". По мнению Самсона, "можно ожидать, что это замедлит экономику". Золото традиционно выступает как более надежный актив, и спрос на него растет в случае усиления глобальной рыночной волатильности, что приводит и к росту цены драгоценного металла. В среду будут опубликованы итоги июльского заседания ФРС. По данным CME Group, порядка 96,9% аналитиков ожидают, что американский регулятор сохранит учетную ставку на текущем уровне в 4,25-4,5%.
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золото, цены на золото, рынок
Экономика, золото, цены на золото, Рынок
Стоимость золота растет во вторникутром
Золото дорожает во вторник на опасениях замедления экономического роста США
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром растет на опасениях замедления экономического роста США как страны-держателя мировой резервной валюты, следует из биржевых данных и комментариев аналитиков.
По состоянию на 8.49 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 6,22 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,18%, до 3 373,02 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,25% - до 38,318 доллара за унцию.
Согласно прогнозам аналитиков Fidelity International, которые приводит агентство Блумберг, стоимость золота может достичь 4 000 долларов за унцию к концу следующего года. Тогда, как ожидают эксперты, Федеральная резервная система (ФРС) США снизит ключевую ставку для "защиты" экономики страны, а курс доллара, в свою очередь, упадет.
"Мы увидели более четкий путь к более мягкой политике Федеральной резервной системы", - цитирует Блумберг заявление аналитика Fidelity Яна Самсона (Ian Samson).
Эксперт добавил, что американская экономика, "возможно, избежит сценариев судного дня, которые были нарисованы ранее в этом году, но в конечном итоге движется к 15%-ному налогу, или примерно такому значению, на около 11% американской экономики, то есть на импорт". По мнению Самсона, "можно ожидать, что это замедлит экономику".
Золото традиционно выступает как более надежный актив, и спрос на него растет в случае усиления глобальной рыночной волатильности, что приводит и к росту цены драгоценного металла.
В среду будут опубликованы итоги июльского заседания ФРС. По данным CME Group, порядка 96,9% аналитиков ожидают, что американский регулятор сохранит учетную ставку на текущем уровне в 4,25-4,5%.
Медь дешевеет во вторник утром