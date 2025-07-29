https://1prime.ru/20250729/zoloto-860081425.html
Цены на золото идут вверх
Цены на золото идут вверх - 29.07.2025, ПРАЙМ
Цены на золото идут вверх
Стоимость золота во вторник вечером растет на ожидании дальнейших решений Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике, статистики по рынку... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T19:01+0300
2025-07-29T19:01+0300
2025-07-29T19:02+0300
экономика
торги
золото
цены
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/62/842086228_0:18:3125:1776_1920x0_80_0_0_c0222a4ae403526046d333610d94c7db.jpg
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник вечером растет на ожидании дальнейших решений Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике, статистики по рынку труда в стране и дополнительных сведений о торговых пошлинах для стран-партнеров, следует из биржевых данных и комментария аналитика. По состоянию на 18.49 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 9,72 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,29%, до 3 376,52 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,12% - до 38,268 доллара за унцию. "Три основных аспекта: переговоры по пошлинам, решения Федрезерва США по величине учетной ставки и отчет по числу занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики - возможно, усилят волатильность цены на золото", - цитирует агентство Блумберг стратега по исследованиям Pepperstone Дилинь Ву (Dilin Wu). Инвесторы следят за экономическим развитием и торговой политикой США, так как изменения в этих сферах страны могут отразиться на курсе доллара, который влияет на спрос на золото держателей иностранных валют. В среду состоится публикация итогов июльского заседания Федеральной резервной системы США. На данный момент большинство аналитиков (96,9%), опрошенных CME Group, прогнозируют сохранение регулятором учетной ставки на уровне 4,25-4,5% годовых, остальные - снижения до 4-4,25%. В пятницу планируется выход данных по рынку труда в США. Аналитики предполагают, что безработица в стране в июле поднялась до 4,2% с 4,1% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 110 тысяч.
https://1prime.ru/20250725/zoloto--859910076.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/62/842086228_394:0:3125:2048_1920x0_80_0_0_f1299ecacba2b0af94687d61ae6f0067.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
торги, золото, цены
Экономика, Торги, золото, цены
Цены на золото идут вверх
Торги: золото дорожает на ожидании решений ФРС США по ДКП
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник вечером растет на ожидании дальнейших решений Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике, статистики по рынку труда в стране и дополнительных сведений о торговых пошлинах для стран-партнеров, следует из биржевых данных и комментария аналитика.
По состоянию на 18.49 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 9,72 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,29%, до 3 376,52 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,12% - до 38,268 доллара за унцию.
"Три основных аспекта: переговоры по пошлинам, решения Федрезерва США по величине учетной ставки и отчет по числу занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики - возможно, усилят волатильность цены на золото", - цитирует агентство Блумберг стратега по исследованиям Pepperstone Дилинь Ву (Dilin Wu).
Инвесторы следят за экономическим развитием и торговой политикой США, так как изменения в этих сферах страны могут отразиться на курсе доллара, который влияет на спрос на золото держателей иностранных валют.
В среду состоится публикация итогов июльского заседания Федеральной резервной системы США. На данный момент большинство аналитиков (96,9%), опрошенных CME Group, прогнозируют сохранение регулятором учетной ставки на уровне 4,25-4,5% годовых, остальные - снижения до 4-4,25%.
В пятницу планируется выход данных по рынку труда в США. Аналитики предполагают, что безработица в стране в июле поднялась до 4,2% с 4,1% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 110 тысяч.
Золото дешевеет на ожиданиях снижения ставки ФРС США