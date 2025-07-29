Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на золото идут вверх - 29.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250729/zoloto-860081425.html
Цены на золото идут вверх
Цены на золото идут вверх - 29.07.2025, ПРАЙМ
Цены на золото идут вверх
Стоимость золота во вторник вечером растет на ожидании дальнейших решений Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике, статистики по рынку... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T19:01+0300
2025-07-29T19:02+0300
экономика
торги
золото
цены
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/62/842086228_0:18:3125:1776_1920x0_80_0_0_c0222a4ae403526046d333610d94c7db.jpg
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник вечером растет на ожидании дальнейших решений Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике, статистики по рынку труда в стране и дополнительных сведений о торговых пошлинах для стран-партнеров, следует из биржевых данных и комментария аналитика. По состоянию на 18.49 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 9,72 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,29%, до 3 376,52 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,12% - до 38,268 доллара за унцию. "Три основных аспекта: переговоры по пошлинам, решения Федрезерва США по величине учетной ставки и отчет по числу занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики - возможно, усилят волатильность цены на золото", - цитирует агентство Блумберг стратега по исследованиям Pepperstone Дилинь Ву (Dilin Wu). Инвесторы следят за экономическим развитием и торговой политикой США, так как изменения в этих сферах страны могут отразиться на курсе доллара, который влияет на спрос на золото держателей иностранных валют. В среду состоится публикация итогов июльского заседания Федеральной резервной системы США. На данный момент большинство аналитиков (96,9%), опрошенных CME Group, прогнозируют сохранение регулятором учетной ставки на уровне 4,25-4,5% годовых, остальные - снижения до 4-4,25%. В пятницу планируется выход данных по рынку труда в США. Аналитики предполагают, что безработица в стране в июле поднялась до 4,2% с 4,1% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 110 тысяч.
https://1prime.ru/20250725/zoloto--859910076.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/62/842086228_394:0:3125:2048_1920x0_80_0_0_f1299ecacba2b0af94687d61ae6f0067.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
торги, золото, цены
Экономика, Торги, золото, цены
19:01 29.07.2025 (обновлено: 19:02 29.07.2025)
 
Цены на золото идут вверх

Торги: золото дорожает на ожидании решений ФРС США по ДКП

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник вечером растет на ожидании дальнейших решений Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике, статистики по рынку труда в стране и дополнительных сведений о торговых пошлинах для стран-партнеров, следует из биржевых данных и комментария аналитика.
По состоянию на 18.49 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 9,72 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,29%, до 3 376,52 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,12% - до 38,268 доллара за унцию.
"Три основных аспекта: переговоры по пошлинам, решения Федрезерва США по величине учетной ставки и отчет по числу занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики - возможно, усилят волатильность цены на золото", - цитирует агентство Блумберг стратега по исследованиям Pepperstone Дилинь Ву (Dilin Wu).
Инвесторы следят за экономическим развитием и торговой политикой США, так как изменения в этих сферах страны могут отразиться на курсе доллара, который влияет на спрос на золото держателей иностранных валют.
В среду состоится публикация итогов июльского заседания Федеральной резервной системы США. На данный момент большинство аналитиков (96,9%), опрошенных CME Group, прогнозируют сохранение регулятором учетной ставки на уровне 4,25-4,5% годовых, остальные - снижения до 4-4,25%.
В пятницу планируется выход данных по рынку труда в США. Аналитики предполагают, что безработица в стране в июле поднялась до 4,2% с 4,1% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 110 тысяч.
%Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
Золото дешевеет на ожиданиях снижения ставки ФРС США
25 июля, 09:09
 
ЭкономикаТоргизолотоцены
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала