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Цены на золото идут вверх

Цены на золото идут вверх - 29.07.2025, ПРАЙМ

Цены на золото идут вверх

Стоимость золота во вторник вечером растет на ожидании дальнейших решений Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике, статистики по рынку... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T19:01+0300

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник вечером растет на ожидании дальнейших решений Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике, статистики по рынку труда в стране и дополнительных сведений о торговых пошлинах для стран-партнеров, следует из биржевых данных и комментария аналитика. По состоянию на 18.49 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 9,72 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,29%, до 3 376,52 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,12% - до 38,268 доллара за унцию. "Три основных аспекта: переговоры по пошлинам, решения Федрезерва США по величине учетной ставки и отчет по числу занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики - возможно, усилят волатильность цены на золото", - цитирует агентство Блумберг стратега по исследованиям Pepperstone Дилинь Ву (Dilin Wu). Инвесторы следят за экономическим развитием и торговой политикой США, так как изменения в этих сферах страны могут отразиться на курсе доллара, который влияет на спрос на золото держателей иностранных валют. В среду состоится публикация итогов июльского заседания Федеральной резервной системы США. На данный момент большинство аналитиков (96,9%), опрошенных CME Group, прогнозируют сохранение регулятором учетной ставки на уровне 4,25-4,5% годовых, остальные - снижения до 4-4,25%. В пятницу планируется выход данных по рынку труда в США. Аналитики предполагают, что безработица в стране в июле поднялась до 4,2% с 4,1% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 110 тысяч.

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торги, золото, цены