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Рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Петропавловск-Камчатский по расписанию
Рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Петропавловск-Камчатский по расписанию - 30.07.2025, ПРАЙМ
Рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Петропавловск-Камчатский по расписанию
Рейсы авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы в Петропавловск-Камчатский, где произошло мощное землетрясение, значатся на табло столичного аэропорта "Шереметьево" по... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T06:37+0300
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Рейсы авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы в Петропавловск-Камчатский, где произошло мощное землетрясение, значатся на табло столичного аэропорта "Шереметьево" по расписанию, передает корреспондент РИА Новости из авиагавани.
Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов. По решению главы региона Владимира Солодова, в Петропавловске-Камчатском сокращен рабочий день.
Минздрав региона сообщал, что количество вызовов бригад скорой помощи в Петропавловске-Камчатском после мощного землетрясения увеличилось. Медики на Камчатке просят не мешать работе бригад скорой помощи.
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Рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Петропавловск-Камчатский по расписанию
Рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Петропавловск-Камчатский идут по расписанию
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Рейсы авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы в Петропавловск-Камчатский, где произошло мощное землетрясение, значатся на табло столичного аэропорта "Шереметьево" по расписанию, передает корреспондент РИА Новости из авиагавани.
Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов. По решению главы региона Владимира Солодова, в Петропавловске-Камчатском сокращен рабочий день.
Минздрав региона сообщал, что количество вызовов бригад скорой помощи в Петропавловске-Камчатском после мощного землетрясения увеличилось. Медики на Камчатке просят не мешать работе бригад скорой помощи.