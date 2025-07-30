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Рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Петропавловск-Камчатский по расписанию - 30.07.2025, ПРАЙМ
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Рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Петропавловск-Камчатский по расписанию
Рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Петропавловск-Камчатский по расписанию - 30.07.2025, ПРАЙМ
Рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Петропавловск-Камчатский по расписанию
Рейсы авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы в Петропавловск-Камчатский, где произошло мощное землетрясение, значатся на табло столичного аэропорта "Шереметьево" по... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T06:37+0300
2025-07-30T06:37+0300
бизнес
камчатка
москва
аэрофлот
аэропорт шереметьево
минздрав
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Рейсы авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы в Петропавловск-Камчатский, где произошло мощное землетрясение, значатся на табло столичного аэропорта "Шереметьево" по расписанию, передает корреспондент РИА Новости из авиагавани. Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов. По решению главы региона Владимира Солодова, в Петропавловске-Камчатском сокращен рабочий день. Минздрав региона сообщал, что количество вызовов бригад скорой помощи в Петропавловске-Камчатском после мощного землетрясения увеличилось. Медики на Камчатке просят не мешать работе бригад скорой помощи.
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Бизнес, КАМЧАТКА, МОСКВА, Аэрофлот, аэропорт Шереметьево, Минздрав
06:37 30.07.2025
 
Рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Петропавловск-Камчатский по расписанию

Рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Петропавловск-Камчатский идут по расписанию

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Рейсы авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы в Петропавловск-Камчатский, где произошло мощное землетрясение, значатся на табло столичного аэропорта "Шереметьево" по расписанию, передает корреспондент РИА Новости из авиагавани.
Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов. По решению главы региона Владимира Солодова, в Петропавловске-Камчатском сокращен рабочий день.
Минздрав региона сообщал, что количество вызовов бригад скорой помощи в Петропавловске-Камчатском после мощного землетрясения увеличилось. Медики на Камчатке просят не мешать работе бригад скорой помощи.
 
БизнесКАМЧАТКАМОСКВААэрофлотаэропорт ШереметьевоМинздрав
 
 
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