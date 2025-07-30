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"Аэрофлот" сообщил о полной стабилизации расписания полетов

"Аэрофлот" сообщил о полной стабилизации расписания полетов - 30.07.2025, ПРАЙМ

"Аэрофлот" сообщил о полной стабилизации расписания полетов

Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что полностью стабилизировала расписание полётов после сбоев в расписании из-за хакерских атак 28 июля. | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T11:26+0300

2025-07-30T11:26+0300

2025-07-30T11:30+0300

аэрофлот

авиарейсы

расписание

аэропорт шереметьево

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ.Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что полностью стабилизировала расписание полётов после сбоев в расписании из-за хакерских атак 28 июля."Аэрофлот полностью стабилизировал расписание полётов", - сообщил перевозчик.Сбой произошел 28 июля в работе информационных систем "Аэрофлота", были перебои в работе сервисов и массовые отмены и переносы рейсов.Генеральная прокуратура РФ сообщила, что причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" является хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Роскомнадзор сообщал, что утечки личных данных пассажиров "Аэрофлота" не выявлено. С утра 29 июля перевозчик выполняет программу полетов в рамках расписания. Во время сбоев в работе компании обстановка в "Шереметьево" была спокойной, скоплений пассажиров не наблюдалось

https://1prime.ru/20250729/aeroflot-860058215.html

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аэрофлот, авиарейсы, расписание, аэропорт шереметьево