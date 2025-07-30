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Российские аграрии убрали около 50 миллионов тонн зерновых

Российские аграрии убрали около 50 миллионов тонн зерновых - 30.07.2025, ПРАЙМ

Российские аграрии убрали около 50 миллионов тонн зерновых

Российские аграрии убрали уже порядка 50 миллионов тонн зерновых, однако существуют определенные отставания по темпу работ из-за позднего начала уборочной... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T15:46+0300

2025-07-30T15:46+0300

2025-07-30T15:46+0300

сельское хозяйство

россия

тамбовская область

оксана лут

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ТАМБОВ, 30 июл - ПРАЙМ. Российские аграрии убрали уже порядка 50 миллионов тонн зерновых, однако существуют определенные отставания по темпу работ из-за позднего начала уборочной кампании, сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут в ходе рабочей поездки в Тамбовскую область. "Пока в текущий момент мы убрали порядка 50 миллионов тонн, у нас есть определенное отставание по темпу уборки, потому что уборку начали позже", - сказала Лут журналистам. Она также отметила, что несмотря на погодные условия, сохраняется прогноз по урожаю зерновых в 135 миллионов тонн и пшеницы на уровне 90 миллионов тонн.

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тамбовская область

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сельское хозяйство, россия, тамбовская область, оксана лут