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Airbus сообщил о значительном росте чистой прибыли

Airbus сообщил о значительном росте чистой прибыли - 30.07.2025, ПРАЙМ

Airbus сообщил о значительном росте чистой прибыли

Европейский авиастроительный концерн Airbus в первом полугодии увеличил чистую прибыль в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,525... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T19:30+0300

2025-07-30T19:30+0300

2025-07-30T19:30+0300

экономика

airbus

чистая прибыль

рост

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Европейский авиастроительный концерн Airbus в первом полугодии увеличил чистую прибыль в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,525 миллиарда евро, следует из отчетности компании. Прибыль на акцию составила 1,93 евро против 1,04 евро годом ранее. Выручка компании за отчетный период выросла на 2,7% - до 29,61 миллиарда евро. Чистая прибыль концерна во втором квартале подскочила в 3,2 раза - до 732 миллионов евро. В пересчете на акцию прибыль составила 0,93 евро против 0,29 евро годом ранее. Выручка увеличилась на 0,5% - до 16,068 миллиарда евро. За январь-июнь этого года Airbus поставил заказчикам 306 самолетов. Airbus - одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.

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airbus, чистая прибыль, рост