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Турция активно работает над вводом в эксплуатацию первого блока АЭС "Аккую"

Турция активно работает над вводом в эксплуатацию первого блока АЭС "Аккую" - 30.07.2025, ПРАЙМ

Турция активно работает над вводом в эксплуатацию первого блока АЭС "Аккую"

Турция интенсивно работает над вводом в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" в 2026 году, сообщил в среду министр энергетики Турции Альпарслан... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T11:46+0300

2025-07-30T11:46+0300

2025-07-30T11:46+0300

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СТАМБУЛ, 30 июл - ПРАЙМ. Турция интенсивно работает над вводом в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" в 2026 году, сообщил в среду министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар. "Наша цель - это завершение проекта (первого блока - ред.) в этом году, но рассчитываю, что в течение 2026 года мы введем в эксплуатацию первый энергоблок станции, мы интенсивно работаем над этим", - заявил Байрактар в интервью госагентству Anadolu. Министр отметил, что на задержку в реализации проекта повлиял ряд внешних факторов, такие как отказ европейской Siemens поставить оборудование на станцию. Комментируя переговоры "Росатома" с иностранными компаниями о продаже 49% доли в АЭС "Аккую", министр отметил, что это естественный и предусмотренный заранее процесс, покупателем может быть и частная, и госкомпания, речь идет как о турецких, так и иностранных кандидатах. Специалисты в марте завершили строительно-монтажные работы на первом энергоблоке АЭС "Аккую". Турция считает приоритетной целью запуск первого энергоблока строящейся "Росатомом" АЭС "Аккую", несмотря на интерес руководства в Москве к строительству второй АЭС, заявил 2 марта министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар. Сейчас в Турции с участием России строится первая в стране АЭС "Аккую". Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").

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газ, россия, турция, москва, аэс "аккую", росатом, siemens