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В АКОРТ оценили инициативу по фиксации цен на товары в России

В АКОРТ оценили инициативу по фиксации цен на товары в России - 30.07.2025, ПРАЙМ

В АКОРТ оценили инициативу по фиксации цен на товары в России

Инициатива, связанная с фиксированием цен на ряд социально значимых товаров в России, требует дополнительного межотраслевого обсуждения с участием... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T11:38+0300

2025-07-30T11:38+0300

2025-07-30T11:38+0300

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Инициатива, связанная с фиксированием цен на ряд социально значимых товаров в России, требует дополнительного межотраслевого обсуждения с участием производителей и представителей торговых сетей, так как подобное регулирование может существенно повлиять на их работу, заявил РИА Новости председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов. Ранее в июне в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов рассказал о планах министерства сформировать меры по стабилизации цен на продукты "борщевого" набора при помощи создания фиксированных "вилок" отпускных цен на определенный период. Позже, 24 июля, Минпромторг РФ уточнил детали механизма фиксированных цен для сезонных продуктов. Так, по словам Чекушова, фиксированные максимальные и минимальные отпускные цены поставщиков планируется ввести не только для продуктов "борщевого" набора, в который входят свекла, морковь, лук, картофель и белокочанная капуста, но и таких сезонных товаров, как огурцы, томаты и яйца. Тогда же в пресс-службе министерства сельского хозяйства РФ сообщили РИА Новости, что применение долгосрочных контрактов на более широкий ряд социально значимых товаров с формульным ценообразованием, учитывающим интересы как производителей, так и торговых сетей, позволит снизить волатильность рынка. "Инициатива требует межотраслевого обсуждения с участием производителей и торговых организаций, поскольку регуляторное требование к обязательной доле долгосрочных контрактов может существенно повлиять на их работу, основанную на рыночных механизмах", - отметил Богданов. По его словам, доля долгосрочных контрактов в торговых сетях варьируется в зависимости от типа реализуемого продукта и сезонности. Кроме того, в каждой торговой сети приняты свои подходы к ценообразованию в рамках долгосрочных контрактов. Богданов также отметил, что дать точный долгосрочный прогноз рыночных цен практически невозможно, поэтому фиксация цены в какой то момент может поставить как торговлю, так и производителей в невыгодное положение.

https://1prime.ru/20250404/kartofel-856391096.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, минпромторг, акорт