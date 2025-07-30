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Российский рынок акций снижается в основную сессию среды
Российский рынок акций снижается в основную сессию среды - 30.07.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций снижается в основную сессию среды
Российский рынок акций в основную торговую сессию среды снижается на 0,5%, следует из данных Московской биржи. | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T12:25+0300
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды снижается на 0,5%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 12.14 мск снижается на 0,51%, до 2744,31 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,18%, до 1111,51 пункта. В частности, заметно дешевеют бумаги "Фосагро" (-1,4%), "Норникеля" (-1,6%), "Русала" (-1%), "Мосэнерго" (-1,2%). Дорожают бумаги ВК (+2,7%), "Яндекса" (+0,7%), "Астры" (+0,5%). Неопределенность по поводу новых санкций США продолжит давить на настроения российских инвесторов и не даст реализоваться потенциалу роста рынка акций, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Внешнеполитические риски сохраняются, а фактор более низкой ключевой ставки на конец года уже вполне учтен инвесторами, плюс сохраняется неуверенность относительно траектории ее снижения, добавляет Екатерина Крылова из Промсвязьбанка. "Поддержку со стороны подорожавшей нефти расцениваем как краткосрочную – фундаментально оправданным диапазоном Brent видим 67-72 доллара за баррель, для закрепления выше поводов нет", - заключает она.
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российский рынок акций, рынок, акции, торги, мосбиржа
Экономика, российский рынок акций, Рынок, Акции, Торги, Мосбиржа
Российский рынок акций снижается в основную сессию среды
Российский рынок акций торгуется в минусе в основную торговую сессию среды
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды снижается на 0,5%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 12.14 мск снижается на 0,51%, до 2744,31 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,18%, до 1111,51 пункта.
В частности, заметно дешевеют бумаги "Фосагро" (-1,4%), "Норникеля" (-1,6%), "Русала" (-1%), "Мосэнерго" (-1,2%). Дорожают бумаги ВК (+2,7%), "Яндекса" (+0,7%), "Астры" (+0,5%).
Неопределенность по поводу новых санкций США продолжит давить на настроения российских инвесторов и не даст реализоваться потенциалу роста рынка акций, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
Внешнеполитические риски сохраняются, а фактор более низкой ключевой ставки на конец года уже вполне учтен инвесторами, плюс сохраняется неуверенность относительно траектории ее снижения, добавляет Екатерина Крылова из Промсвязьбанка.
"Поддержку со стороны подорожавшей нефти расцениваем как краткосрочную – фундаментально оправданным диапазоном Brent видим 67-72 доллара за баррель, для закрепления выше поводов нет", - заключает она.
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