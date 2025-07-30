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Российский рынок акций снижается в среду после роста днем ранее

Российский рынок акций снижается в среду после роста днем ранее - 30.07.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций снижается в среду после роста днем ранее

Российский рынок акций после роста вторника вновь снижается в среду на фоне очередных заявлений президента США Дональда Трампа, следует из данных торгов и... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T16:14+0300

2025-07-30T16:14+0300

2025-07-30T16:14+0300

экономика

российский рынок акций

рынок

мосбиржа

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций после роста вторника вновь снижается в среду на фоне очередных заявлений президента США Дональда Трампа, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 16.10 мск снижался на 1,33% - до 2 721,64 пункта. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,25% - до 71,86 доллара за баррель. ВНЕШНИЙ ФОН "Отечественные бенчмарки повторяют динамику ведущих мировых рынков в преддверии подведения итогов двухдневного заседания ФРС США. Консенсус предполагает сохранение ключевой ставки в текущем диапазоне", - отметила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Давление на отечественные акции оказывают очередные заявления американского президента Дональда Трампа, который уточнил дедлайн для РФ для заключения мирного соглашения с Украиной – 10 дней, за которые, очевидно, не удастся добиться какого-то прогресса в урегулировании конфликта", - комментирует Игорь Додонов ФГ "Финам". И хотя пока не ясно, как Трамп собирается воплощать свои санкционные угрозы, и велика вероятность, что дальше слов дело не зайдет, российские инвесторы предпочитают соблюдать осторожность, добавил он. "Заявления президента США Дональда Трампа относительно сроков урегулирования украинского конфликта и возможных пошлин в отношении России продолжают вызывать повышенную волатильность. Эти настроения оказывают давление на рубль, при этом влияя на рост нефтяных котировок, что может краткосрочно поддержать акции экспортеров", - отметил в свою очередь Иван Ефанов из "Цифра брокер". ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ К текущему моменту, в частности, заметно дешевеют акции "Мосэнерго" (-2,06%), "Эн+ Груп" (-1,98%), префы "Транснефти" (-1,69%), обыкновенные акции "Норникеля" (-1,68%), "Фосагро" (-1,64%). "В лидеры роста на новости о запрете на продажу в России четырех марок грузовиков из Китая вышел "Камаз", для которого это решение облегчит конкуренцию внутри РФ. В аутсайдерах в преддверии публикации финансового отчета за полугодие оказалось "Мосэнерго", - комментирует Мильчакова. Акции "Камаза" дорожают на 6,3%. В лидерах роста также акции ВК (+1,84%), "Фармсинтеза" (+0,92%), ТГК-1 (+0,9%), расписки Ozon (+0,53%). ПРОГНОЗЫ В отсутствие важных новостей, прежде всего на тему санкций и геополитики, российский рынок, вероятно, завершит текущую торговую сессию в красной зоне, считает Додонов. Мильчакова ожидает, что на закрытии индекс будет находиться в диапазоне 2700–2750 пунктов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

российский рынок акций, рынок, мосбиржа