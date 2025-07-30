https://1prime.ru/20250730/aktsii-860131897.html
Российский рынок акций продемонстрировал снижение
Российский рынок акций продемонстрировал снижение - 30.07.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций продемонстрировал снижение
Российский рынок акций в основную торговую сессию среды показал снижение на 1,16%, следует из данных Московской биржи. | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T19:26+0300
2025-07-30T19:26+0300
2025-07-30T19:26+0300
экономика
мосбиржа
российский рынок акций
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды показал снижение на 1,16%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1,16% - до 2 726,24 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,7%, до 1 049,46 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 0,78%, до 1 122,17 пункта.
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мосбиржа, российский рынок акций
Экономика, Мосбиржа, российский рынок акций
Российский рынок акций продемонстрировал снижение
Мосбиржа: российский рынок акций по итогам основных торгов снизился на 1,16%
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды показал снижение на 1,16%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1,16% - до 2 726,24 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,7%, до 1 049,46 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 0,78%, до 1 122,17 пункта.
Российский рынок акций завершил основную сессию в плюсе