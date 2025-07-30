https://1prime.ru/20250730/aktsii-860131897.html

Российский рынок акций продемонстрировал снижение

Российский рынок акций продемонстрировал снижение - 30.07.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций продемонстрировал снижение

Российский рынок акций в основную торговую сессию среды показал снижение на 1,16%, следует из данных Московской биржи. | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T19:26+0300

2025-07-30T19:26+0300

2025-07-30T19:26+0300

экономика

мосбиржа

российский рынок акций

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды показал снижение на 1,16%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1,16% - до 2 726,24 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,7%, до 1 049,46 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 0,78%, до 1 122,17 пункта.

https://1prime.ru/20250729/aktsii-860081325.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мосбиржа, российский рынок акций