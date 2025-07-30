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Аналитики ждут сохранения учетной ставки ФРС США - 30.07.2025, ПРАЙМ
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Аналитики ждут сохранения учетной ставки ФРС США
Аналитики ждут сохранения учетной ставки ФРС США - 30.07.2025, ПРАЙМ
Аналитики ждут сохранения учетной ставки ФРС США
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июльского заседания сохранит учетную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых, считают аналитики, опрошенные... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T08:11+0300
2025-07-30T08:11+0300
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июльского заседания сохранит учетную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Американский регулятор опубликует свое решение в среду, 30 июля, в 21.00 мск. В 11.00 мск Федеральное статистическое бюро страны (Destatis) обнародует предварительные данные о росте экономики. Ожидается, что в прошлом квартале ВВП Германии снизился на 0,1% в квартальном выражении, но вырос на 0,2% в годовом. В 12.00 мск европейское статистическое агентство Евростат опубликует предварительную оценку ВВП еврозоны во втором квартале. Аналитики предполагают, что экономика стран валютного блока увеличилась на 1,2% в годовом выражении, при этом показатель не изменился в квартальном выражении. В 15.15 мск аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) опубликует данные об изменении числа рабочих мест в частных компаниях США за предыдущий месяц. По прогнозам показатель поднялся на 78 тысяч в июле после снижения на 33 тысячи в июне. В 15.30 мск бюро экономического анализа министерства торговли США выпустит предварительную оценку роста ВВП США, который, как ожидается, во втором квартале составил 2,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). В 17.30 мск управление энергетической информации минэнерго США сообщит данные о коммерческих запасах нефти в стране (исключая стратегический резерв). Прогнозируется, что их объем за неделю по 25 июля сократился на 2,5 миллиона баррелей - до 416,5 миллиона баррелей.
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сша, германия, евростат
Экономика, США, ГЕРМАНИЯ, Евростат
08:11 30.07.2025
 
Аналитики ждут сохранения учетной ставки ФРС США

Trading Economics: ФРС США сохранит учетную ставку на уровне 4,25-4,5%

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июльского заседания сохранит учетную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Американский регулятор опубликует свое решение в среду, 30 июля, в 21.00 мск.
В 11.00 мск Федеральное статистическое бюро страны (Destatis) обнародует предварительные данные о росте экономики. Ожидается, что в прошлом квартале ВВП Германии снизился на 0,1% в квартальном выражении, но вырос на 0,2% в годовом.
В 12.00 мск европейское статистическое агентство Евростат опубликует предварительную оценку ВВП еврозоны во втором квартале. Аналитики предполагают, что экономика стран валютного блока увеличилась на 1,2% в годовом выражении, при этом показатель не изменился в квартальном выражении.
В 15.15 мск аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) опубликует данные об изменении числа рабочих мест в частных компаниях США за предыдущий месяц. По прогнозам показатель поднялся на 78 тысяч в июле после снижения на 33 тысячи в июне.
В 15.30 мск бюро экономического анализа министерства торговли США выпустит предварительную оценку роста ВВП США, который, как ожидается, во втором квартале составил 2,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
В 17.30 мск управление энергетической информации минэнерго США сообщит данные о коммерческих запасах нефти в стране (исключая стратегический резерв). Прогнозируется, что их объем за неделю по 25 июля сократился на 2,5 миллиона баррелей - до 416,5 миллиона баррелей.
Купюра доллара США - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
Доллар слабеет в среду в ожидании решений ФРС США
08:10
 
ЭкономикаСШАГЕРМАНИЯЕвростат
 
 
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