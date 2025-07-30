https://1prime.ru/20250730/apteka-860111247.html
Сеть аптек "Столички" сообщила об отсутствии утечки данных клиентов
Сеть аптек "Столички" сообщила об отсутствии утечки данных клиентов - 30.07.2025, ПРАЙМ
Сеть аптек "Столички" сообщила об отсутствии утечки данных клиентов
Утечки персональных данных клиентов аптек "Столички" (входит в холдинг "Неофарм") не зафиксировано на фоне хакерской атаки во вторник, работы по восстановлению... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T13:02+0300
2025-07-30T13:02+0300
2025-07-30T13:02+0300
хакерская атака
технологии
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Утечки персональных данных клиентов аптек "Столички" (входит в холдинг "Неофарм") не зафиксировано на фоне хакерской атаки во вторник, работы по восстановлению сервисов продолжаются, сообщили РИА Новости в компании. "На сегодняшний день не зафиксировано утечки персональных данных клиентов аптек. Работы по восстановлению сервисов продолжаются", - говорится в сообщении. Во вторник сеть "Столички" подверглась хакерской атаке, заявили РИА Новости в пресс-службе компании. Позже Роскомнадзор сообщил агентству, что зафиксировал сбой в работе сети аптек "Столички", "Неофарм" и клиники "Семейный доктор" (входит в "Медицину АльфаСтрахования"), признаков DDoS-атак нет, причины произошедшего выясняются.
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хакерская атака, технологии
хакерская атака, Технологии
Сеть аптек "Столички" сообщила об отсутствии утечки данных клиентов
Сеть аптек "Столички" продолжает восстановление сервисов после хакерской атаки
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Утечки персональных данных клиентов аптек "Столички" (входит в холдинг "Неофарм") не зафиксировано на фоне хакерской атаки во вторник, работы по восстановлению сервисов продолжаются, сообщили РИА Новости в компании.
"На сегодняшний день не зафиксировано утечки персональных данных клиентов аптек. Работы по восстановлению сервисов продолжаются", - говорится в сообщении.
Во вторник сеть "Столички" подверглась хакерской атаке, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.
Позже Роскомнадзор сообщил агентству, что зафиксировал сбой в работе сети аптек "Столички", "Неофарм" и клиники "Семейный доктор" (входит в "Медицину АльфаСтрахования"), признаков DDoS-атак нет, причины произошедшего выясняются.
Аптеки "Столички" начали восстановление работы после хакерской атаки