https://1prime.ru/20250730/apteka-860111247.html

Сеть аптек "Столички" сообщила об отсутствии утечки данных клиентов

Сеть аптек "Столички" сообщила об отсутствии утечки данных клиентов - 30.07.2025, ПРАЙМ

Сеть аптек "Столички" сообщила об отсутствии утечки данных клиентов

Утечки персональных данных клиентов аптек "Столички" (входит в холдинг "Неофарм") не зафиксировано на фоне хакерской атаки во вторник, работы по восстановлению... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T13:02+0300

2025-07-30T13:02+0300

2025-07-30T13:02+0300

хакерская атака

технологии

https://cdnn.1prime.ru/img/84286/46/842864645_0:0:3151:1773_1920x0_80_0_0_42d793e14dbfc1145fa040bab41736b2.jpg

МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Утечки персональных данных клиентов аптек "Столички" (входит в холдинг "Неофарм") не зафиксировано на фоне хакерской атаки во вторник, работы по восстановлению сервисов продолжаются, сообщили РИА Новости в компании. "На сегодняшний день не зафиксировано утечки персональных данных клиентов аптек. Работы по восстановлению сервисов продолжаются", - говорится в сообщении. Во вторник сеть "Столички" подверглась хакерской атаке, заявили РИА Новости в пресс-службе компании. Позже Роскомнадзор сообщил агентству, что зафиксировал сбой в работе сети аптек "Столички", "Неофарм" и клиники "Семейный доктор" (входит в "Медицину АльфаСтрахования"), признаков DDoS-атак нет, причины произошедшего выясняются.

https://1prime.ru/20250729/apteka-860075105.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

хакерская атака, технологии