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Биржи АТР закрылись в среду разнонаправленно

Биржи АТР закрылись в среду разнонаправленно - 30.07.2025, ПРАЙМ

Биржи АТР закрылись в среду разнонаправленно

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду не показали однозначной динамики на фоне ожиданий по торговле, инвесторы обратили... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T13:59+0300

2025-07-30T13:59+0300

2025-07-30T13:59+0300

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду не показали однозначной динамики на фоне ожиданий по торговле, инвесторы обратили внимание и на макростатистику, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня вырос на 0,17%, до 3 615,72 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - снизился на 0,74%, до 2 205,79 пункта, гонконгский Hang Seng Index – уменьшился на 1,36%, до 25 176,93 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,74%, до 3 254,47 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - вырос на 0,6%, до 8 756,4 пункта, японский Nikkei 225 - сократился на 0,05%, до 40 654,7 пункта. При этом в ходе торгов некоторые индексы обновили многолетние максимумы: Shanghai Composite поднялся выше 3,63 тысячи пунктов впервые с октября 2024 года, Shenzhen Composite - чуть превысил максимум предыдущего дня, оставаясь на самых высоких уровнях с августа 2022 года, KOSPI - превысил 3,26 тысячи пунктов впервые с августа 2021 года. Трейдеры оценивают итоги торговых переговоров США и Китая, которые проходили в последние дни в Стокгольме. По словам главы американского минфина Скотта Бессента, переговоры делегаций по устранению торговых разногласий прошли конструктивно. Министр также сообщил, что намерен представить отчет президенту США Дональду Трампу о состоявшихся консультациях, и решение остается за президентом. Если раньше на рынках преобладал оптимизм в связи с достижением сделок США с Японией и ЕС, то теперь "сахарный экстаз" постепенно сходит на нет, комментирует реакцию рынков аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes), которого цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс. "Сейчас... растет ощущение, что тенденция замедляется", - отмечает эксперт. Инвесторы обратили внимание на статистику из Австралии. Годовая инфляция в стране во втором квартале составила 2,1%, аналитики ожидали инфляцию в 2,2%; в квартальном выражении потребительские цены выросли на 0,7% при прогнозе увеличения на 0,8%. Тем временем месячный индикатор инфляции (monthly CPI indicator) в Австралии в июне составил 1,9% годовых после 2,1% в мае, прогноз предполагал сохранение на уровне прошлого месяца.

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рынок, торги, индексы, атр