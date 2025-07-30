https://1prime.ru/20250730/avtostat-860101272.html

"Автостат" назвал самый продаваемый в Москве кроссовер

"Автостат" назвал самый продаваемый в Москве кроссовер - 30.07.2025, ПРАЙМ

"Автостат" назвал самый продаваемый в Москве кроссовер

Китайский кроссовер Geely Monjaro стал самой продаваемой моделью новых автомобилей в Москве в первом полугодии, таких машин в столице было реализовано 2,7... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T11:05+0300

2025-07-30T11:05+0300

2025-07-30T11:05+0300

бизнес

россия

москва

chery

lada vision 4x4

https://cdnn.1prime.ru/img/84280/17/842801751_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_ae52647ca5fd573371bfdde7b4d1b3ec.jpg

МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Китайский кроссовер Geely Monjaro стал самой продаваемой моделью новых автомобилей в Москве в первом полугодии, таких машин в столице было реализовано 2,7 тысячи, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "Самым продаваемым новым автомобилем в Москве на этот раз стал Geely Monjaro, реализованный в первом полугодии в количестве 2,7 тысячи единиц", - говорится в отчете агентства по итогам первой половины года. Второй по продажам моделью за отчетный период стал белорусский Belgee X50 (2,6 тысячи машин), а третьей - китайский Haval Jolion (2,4 тысячи). В пятерку лидеров также попали Belgee X70 (1,9 тысячи) и Lada Granta (1,8 тысячи машин). Всего в столичном регионе было продано 67 тысяч новых легковых автомобилей, что на 28% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 65% московского автопарка составили машины китайских брендов, это на 5 процентных пунктов меньше, чем годом ранее. Самым продаваемым автомобильным брендом Москвы в январе-июне был Haval (7,1 тысячи машин). Следом идут Geely (6,8 тысячи) и Lada (4,9 тысячи). Замыкают пятерку лидеров Chery (4,7 тысячи) и Belgee (4,4 тысячи авто). Остальные бренды в этот период продали менее 4 тысяч машин.

https://1prime.ru/20250520/toyota-857759374.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, chery, lada vision 4x4