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"Автостат" назвал самый продаваемый в Москве кроссовер
"Автостат" назвал самый продаваемый в Москве кроссовер - 30.07.2025, ПРАЙМ
"Автостат" назвал самый продаваемый в Москве кроссовер
Китайский кроссовер Geely Monjaro стал самой продаваемой моделью новых автомобилей в Москве в первом полугодии, таких машин в столице было реализовано 2,7... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T11:05+0300
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Китайский кроссовер Geely Monjaro стал самой продаваемой моделью новых автомобилей в Москве в первом полугодии, таких машин в столице было реализовано 2,7 тысячи, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "Самым продаваемым новым автомобилем в Москве на этот раз стал Geely Monjaro, реализованный в первом полугодии в количестве 2,7 тысячи единиц", - говорится в отчете агентства по итогам первой половины года. Второй по продажам моделью за отчетный период стал белорусский Belgee X50 (2,6 тысячи машин), а третьей - китайский Haval Jolion (2,4 тысячи). В пятерку лидеров также попали Belgee X70 (1,9 тысячи) и Lada Granta (1,8 тысячи машин). Всего в столичном регионе было продано 67 тысяч новых легковых автомобилей, что на 28% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 65% московского автопарка составили машины китайских брендов, это на 5 процентных пунктов меньше, чем годом ранее. Самым продаваемым автомобильным брендом Москвы в январе-июне был Haval (7,1 тысячи машин). Следом идут Geely (6,8 тысячи) и Lada (4,9 тысячи). Замыкают пятерку лидеров Chery (4,7 тысячи) и Belgee (4,4 тысячи авто). Остальные бренды в этот период продали менее 4 тысяч машин.
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Chery, Lada Vision 4x4
"Автостат" назвал самый продаваемый в Москве кроссовер
"Автостат": кроссовер Geely Monjaro стал самой продаваемой моделью авто в Москве
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Китайский кроссовер Geely Monjaro стал самой продаваемой моделью новых автомобилей в Москве в первом полугодии, таких машин в столице было реализовано 2,7 тысячи, сообщило аналитическое агентство "Автостат".
"Самым продаваемым новым автомобилем в Москве на этот раз стал Geely Monjaro, реализованный в первом полугодии в количестве 2,7 тысячи единиц", - говорится в отчете агентства по итогам первой половины года.
Второй по продажам моделью за отчетный период стал белорусский Belgee X50 (2,6 тысячи машин), а третьей - китайский Haval Jolion (2,4 тысячи). В пятерку лидеров также попали Belgee X70 (1,9 тысячи) и Lada Granta (1,8 тысячи машин).
Всего в столичном регионе было продано 67 тысяч новых легковых автомобилей, что на 28% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 65% московского автопарка составили машины китайских брендов, это на 5 процентных пунктов меньше, чем годом ранее.
Самым продаваемым автомобильным брендом Москвы в январе-июне был Haval (7,1 тысячи машин). Следом идут Geely (6,8 тысячи) и Lada (4,9 тысячи). Замыкают пятерку лидеров Chery (4,7 тысячи) и Belgee (4,4 тысячи авто). Остальные бренды в этот период продали менее 4 тысяч машин.
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