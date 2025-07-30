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"Азимут" создал комплекс для организации полетов беспилотников - 30.07.2025, ПРАЙМ
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"Азимут" создал комплекс для организации полетов беспилотников
"Азимут" создал комплекс для организации полетов беспилотников - 30.07.2025, ПРАЙМ
"Азимут" создал комплекс для организации полетов беспилотников
Производственная компания "Азимут" (входит в госкорпорацию "Ростех") создала комплекс средств автоматизации полетно-информационного обслуживания "Юпитер",... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T03:27+0300
2025-07-30T03:27+0300
технологии
бизнес
россия
азимут
ростех
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Производственная компания "Азимут" (входит в госкорпорацию "Ростех") создала комплекс средств автоматизации полетно-информационного обслуживания "Юпитер", который работает в интересах организации полетов беспилотных авиационных систем на базе НПЦ (научно-производственных центров), комплекс настроен на качественное взаимодействие с сегментами "Госкорпорации по организации воздушного движения, заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора ПК "Азимут" Виктор Соломенцев. "Наша главная разработка в сфере БАС — это комплекс средств автоматизации полетно-информационного обслуживания "Юпитер", который предназначен для организации полетов в регионах страны и в интересах научно-производственных центров при создании летно-исследовательских центров. "Юпитер" взаимодействует с системами ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", может планировать и контролировать выполнение полета, выявлять отклонение от планов полета, выявлять беспилотные воздушные суда, которые летят без соответствующих разрешений, и выдавать информацию в системы противодействия", - сказал Соломенцев. Кроме того, по словам заместитель гендиректора компании, эта система позволяет выявлять потенциальные конфликтные ситуации и предупреждать столкновения между беспилотными и пилотируемыми воздушными судами, а также взаимодействовать с внешними пилотами с целью информационного обслуживания и предотвращения опасных сближений. Научно-исследовательские работы, о которых идет речь в интервью, осуществляются компанией в рамках реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы" в период до 2030 года. Целью нацпроекта является обеспечение технологической независимости и формирование новых рынков по таким направлениям, как БАС. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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192
40
192
40
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40
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технологии, бизнес, россия, азимут, ростех
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, Азимут, Ростех
03:27 30.07.2025
 
"Азимут" создал комплекс для организации полетов беспилотников

ПК "Азимут" создала комплекс для организации полетов беспилотников "Юпитер"

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Производственная компания "Азимут" (входит в госкорпорацию "Ростех") создала комплекс средств автоматизации полетно-информационного обслуживания "Юпитер", который работает в интересах организации полетов беспилотных авиационных систем на базе НПЦ (научно-производственных центров), комплекс настроен на качественное взаимодействие с сегментами "Госкорпорации по организации воздушного движения, заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора ПК "Азимут" Виктор Соломенцев.
"Наша главная разработка в сфере БАС — это комплекс средств автоматизации полетно-информационного обслуживания "Юпитер", который предназначен для организации полетов в регионах страны и в интересах научно-производственных центров при создании летно-исследовательских центров. "Юпитер" взаимодействует с системами ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", может планировать и контролировать выполнение полета, выявлять отклонение от планов полета, выявлять беспилотные воздушные суда, которые летят без соответствующих разрешений, и выдавать информацию в системы противодействия", - сказал Соломенцев.
Кроме того, по словам заместитель гендиректора компании, эта система позволяет выявлять потенциальные конфликтные ситуации и предупреждать столкновения между беспилотными и пилотируемыми воздушными судами, а также взаимодействовать с внешними пилотами с целью информационного обслуживания и предотвращения опасных сближений.
Научно-исследовательские работы, о которых идет речь в интервью, осуществляются компанией в рамках реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы" в период до 2030 года. Целью нацпроекта является обеспечение технологической независимости и формирование новых рынков по таким направлениям, как БАС.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
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