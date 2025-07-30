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Глава "Роскосмоса" сообщил о теме предстоящих переговоров с и.о. главы НАСА - 30.07.2025, ПРАЙМ
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Глава "Роскосмоса" сообщил о теме предстоящих переговоров с и.о. главы НАСА
Глава "Роскосмоса" сообщил о теме предстоящих переговоров с и.о. главы НАСА - 30.07.2025, ПРАЙМ
Глава "Роскосмоса" сообщил о теме предстоящих переговоров с и.о. главы НАСА
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что планирует обсудить с и.о. главы НАСА планы по взаимодействию, включая российскую орбитальную станцию и... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T23:26+0300
2025-07-30T23:26+0300
роскосмос
дмитрий баканов
наса
российская орбитальная станция
сотрудничество
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ОКРУГ БРЕВАРД (штат Флорида, США), 30 июл - ПРАЙМ. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что планирует обсудить с и.о. главы НАСА планы по взаимодействию, включая российскую орбитальную станцию и "миссии дальнего космоса". "Несмотря на санкционнные истории, у нас ряд программ космических выведены из-под рестиркций, включая пилотируемую космонавтику. И у нас совместная эксплуатация международной космической станции, у нас перекрестные полеты, и есть планы по развитию - взаимодействовать дальше - это и российская орбитальная станция, и миссии дальнего космоса. И это все войдет в повестку завтрашней встречи с (и.о. главы НАСА - ред.) Шоном Даффи", - сказал Баканов журналистам. В четверг, 31 июля, как отмечали в "Роскосмосе", у Баканова запланированы переговоры с исполняющим обязанности главы НАСА Шоном Даффи. Это станет первой очной встречей глав космических агентств России и США за восемь лет.
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роскосмос, дмитрий баканов, наса, российская орбитальная станция, сотрудничество
Роскосмос, Дмитрий Баканов, НАСА, Российская орбитальная станция, сотрудничество
23:26 30.07.2025
 
Глава "Роскосмоса" сообщил о теме предстоящих переговоров с и.о. главы НАСА

Баканов: с и.о. главы НАСА обсудим сотрудничество по орбитальной станции РФ

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийНочная планета Земля
Ночная планета Земля - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
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ОКРУГ БРЕВАРД (штат Флорида, США), 30 июл - ПРАЙМ. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что планирует обсудить с и.о. главы НАСА планы по взаимодействию, включая российскую орбитальную станцию и "миссии дальнего космоса".
"Несмотря на санкционнные истории, у нас ряд программ космических выведены из-под рестиркций, включая пилотируемую космонавтику. И у нас совместная эксплуатация международной космической станции, у нас перекрестные полеты, и есть планы по развитию - взаимодействовать дальше - это и российская орбитальная станция, и миссии дальнего космоса. И это все войдет в повестку завтрашней встречи с (и.о. главы НАСА - ред.) Шоном Даффи", - сказал Баканов журналистам.
В четверг, 31 июля, как отмечали в "Роскосмосе", у Баканова запланированы переговоры с исполняющим обязанности главы НАСА Шоном Даффи. Это станет первой очной встречей глав космических агентств России и США за восемь лет.
Стенд госкорпорации Роскосмос на форуме Армия-2021 - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
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28 июля, 08:53
 
РоскосмосДмитрий БакановНАСАРоссийская орбитальная станциясотрудничество
 
 
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