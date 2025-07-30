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Бельгия возобновит поставки гумпомощи в сектор Газа - 30.07.2025, ПРАЙМ
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Бельгия возобновит поставки гумпомощи в сектор Газа
Бельгия возобновит поставки гумпомощи в сектор Газа - 30.07.2025, ПРАЙМ
Бельгия возобновит поставки гумпомощи в сектор Газа
Бельгия возобновит поставку гуманитарной помощи населению сектора Газа в рамках возобновления гуманитарных операций ООН в этом районе, сообщил премьер-министр... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T15:52+0300
2025-07-30T15:52+0300
политика
бельгия
газа
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БРЮССЕЛЬ, 30 июл – ПРАЙМ. Бельгия возобновит поставку гуманитарной помощи населению сектора Газа в рамках возобновления гуманитарных операций ООН в этом районе, сообщил премьер-министр королевства Барт де Вевер. По его словам, "зеленый свет" на возобновление гумопераций дала Иордания. "Возобновление воздушных и наземных гуманитарных конвоев ООН позволит Бельгии внести конкретный вклад в улучшение гуманитарной ситуации в секторе Газа. Мы только что получили от Иордании добро на реализацию этого вклада в краткосрочной перспективе", - сообщил он в Брюсселе. По словам Де Вебера, "вместе с нашими европейскими партнерами мы продолжаем оказывать давление, чтобы обеспечить безопасную и доступную организацию гуманитарной помощи". "Если это не сработает, мы не исключаем введения дополнительных мер или санкций", - добавил бельгийский премьер.
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бельгия, газа, иордания, оон
Политика, БЕЛЬГИЯ, Газа, ИОРДАНИЯ, ООН
15:52 30.07.2025
 
Бельгия возобновит поставки гумпомощи в сектор Газа

Премьер Де Вевер: Бельгия возобновит поставку гумпомощи населению сектора Газа

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкГорода мира. Гент
Города мира. Гент - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости . Александр Вильф
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БРЮССЕЛЬ, 30 июл – ПРАЙМ. Бельгия возобновит поставку гуманитарной помощи населению сектора Газа в рамках возобновления гуманитарных операций ООН в этом районе, сообщил премьер-министр королевства Барт де Вевер.
По его словам, "зеленый свет" на возобновление гумопераций дала Иордания.
"Возобновление воздушных и наземных гуманитарных конвоев ООН позволит Бельгии внести конкретный вклад в улучшение гуманитарной ситуации в секторе Газа. Мы только что получили от Иордании добро на реализацию этого вклада в краткосрочной перспективе", - сообщил он в Брюсселе.
По словам Де Вебера, "вместе с нашими европейскими партнерами мы продолжаем оказывать давление, чтобы обеспечить безопасную и доступную организацию гуманитарной помощи". "Если это не сработает, мы не исключаем введения дополнительных мер или санкций", - добавил бельгийский премьер.
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