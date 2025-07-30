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Бельгия возобновит поставки гумпомощи в сектор Газа

Бельгия возобновит поставки гумпомощи в сектор Газа - 30.07.2025, ПРАЙМ

Бельгия возобновит поставки гумпомощи в сектор Газа

Бельгия возобновит поставку гуманитарной помощи населению сектора Газа в рамках возобновления гуманитарных операций ООН в этом районе, сообщил премьер-министр... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T15:52+0300

2025-07-30T15:52+0300

2025-07-30T15:52+0300

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БРЮССЕЛЬ, 30 июл – ПРАЙМ. Бельгия возобновит поставку гуманитарной помощи населению сектора Газа в рамках возобновления гуманитарных операций ООН в этом районе, сообщил премьер-министр королевства Барт де Вевер. По его словам, "зеленый свет" на возобновление гумопераций дала Иордания. "Возобновление воздушных и наземных гуманитарных конвоев ООН позволит Бельгии внести конкретный вклад в улучшение гуманитарной ситуации в секторе Газа. Мы только что получили от Иордании добро на реализацию этого вклада в краткосрочной перспективе", - сообщил он в Брюсселе. По словам Де Вебера, "вместе с нашими европейскими партнерами мы продолжаем оказывать давление, чтобы обеспечить безопасную и доступную организацию гуманитарной помощи". "Если это не сработает, мы не исключаем введения дополнительных мер или санкций", - добавил бельгийский премьер.

https://1prime.ru/20250729/izrail-860060808.html

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бельгия, газа, иордания, оон