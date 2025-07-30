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Биржевая цена на бензин Аи-95 в России вернулась к росту после снижения
Биржевая цена на бензин Аи-95 в России вернулась к росту после снижения - 30.07.2025, ПРАЙМ
Биржевая цена на бензин Аи-95 в России вернулась к росту после снижения
Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже в среду вернулась к росту после трех торговых сессий снижения, к закрытию торговой сессии марка подорожала на... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T14:50+0300
2025-07-30T14:50+0300
2025-07-30T14:50+0300
энергетика
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже в среду вернулась к росту после трех торговых сессий снижения, к закрытию торговой сессии марка подорожала на 0,68% - до 74 926 рублей за тонну, следует из материалов торгов. Цена на Аи-95 на пошлой неделе превышала 76 тысяч рублей за тонну, приблизившись к историческому ценовому рекорду в 76 876 рублей за тонну, который был достигнут 7 сентября 2023 года. Но в течение последних трех торговых сессий марка дешевела на фоне информации о запрете экспорта бензина для нефтяников. Тонна Аи-92 в среду подорожала на 0,11% - до 64 630 рублей. Стоимость дизтоплива выросла на 0,25% - до 57 971 рубля за тонну. Авиакеросин вырос в цене на 0,87%, до 71 444 рублей за тонну, сжиженные углеводородные газы (СУГи) - на 0,25%, до 20 448 рублей за тонну. При этом цена на мазут упала на 6,73% - до 23 397 рублей за тонну. Правительство России в понедельник распространило запрет на экспорт бензина на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения вводятся для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ и будут действовать до 31 августа включительно. Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует с 1 марта по 31 августа. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
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цена бензина аи-95, рынок, санкт-петербургская биржа
Энергетика, цена бензина Аи-95, Рынок, Санкт-Петербургская биржа
Биржевая цена на бензин Аи-95 в России вернулась к росту после снижения
Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже вернулась к росту в среду
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже в среду вернулась к росту после трех торговых сессий снижения, к закрытию торговой сессии марка подорожала на 0,68% - до 74 926 рублей за тонну, следует из материалов торгов.
Цена на Аи-95 на пошлой неделе превышала 76 тысяч рублей за тонну, приблизившись к историческому ценовому рекорду в 76 876 рублей за тонну, который был достигнут 7 сентября 2023 года. Но в течение последних трех торговых сессий марка дешевела на фоне информации о запрете экспорта бензина для нефтяников.
Тонна Аи-92 в среду подорожала на 0,11% - до 64 630 рублей. Стоимость дизтоплива выросла на 0,25% - до 57 971 рубля за тонну.
Авиакеросин вырос в цене на 0,87%, до 71 444 рублей за тонну, сжиженные углеводородные газы (СУГи) - на 0,25%, до 20 448 рублей за тонну. При этом цена на мазут упала на 6,73% - до 23 397 рублей за тонну.
Правительство России в понедельник распространило запрет на экспорт бензина на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения вводятся для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ и будут действовать до 31 августа включительно.
Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует с 1 марта по 31 августа. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
Правительство России ввело для нефтяников запрет на экспорт бензина