Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС ожидает замедления темпов роста цен на бензин - 30.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250730/benzin-860127631.html
ФАС ожидает замедления темпов роста цен на бензин
ФАС ожидает замедления темпов роста цен на бензин - 30.07.2025, ПРАЙМ
ФАС ожидает замедления темпов роста цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ожидает замедление темпов роста цен на бензин после завершения ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах,... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T16:59+0300
2025-07-30T17:21+0300
экономика
фас рф
бензин
цены на бензин
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/70/842207096_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7b269639b7c2cc6801f0eed5acacf2f6.jpg
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ожидает замедление темпов роста цен на бензин после завершения ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, сообщил журналистам замглавы ведомства Виталий Королев. "Сейчас пока видим коррекцию (цен на бирже - ред.). Надеемся, что и дальше будет такое наблюдаться, тем более, что ремонт заводов завершается, и, соответственно, есть возможность сбалансировать потребление и производство нефтепродуктов", - сказал он, комментируя ситуацию со стоимостью бензина в РФ.
https://1prime.ru/20250730/benzin-860117369.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/70/842207096_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f27eefbc4ed667237ae239890a87c73d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
фас рф, бензин, цены на бензин
Экономика, ФАС РФ, Бензин, Цены на бензин
16:59 30.07.2025 (обновлено: 17:21 30.07.2025)
 
ФАС ожидает замедления темпов роста цен на бензин

ФАС: ожидается замедление роста цен на бензин после окончания ремонтов на НПЗ

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаправочные пистолеты на заправочной станции
Заправочные пистолеты на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ожидает замедление темпов роста цен на бензин после завершения ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, сообщил журналистам замглавы ведомства Виталий Королев.
"Сейчас пока видим коррекцию (цен на бирже - ред.). Надеемся, что и дальше будет такое наблюдаться, тем более, что ремонт заводов завершается, и, соответственно, есть возможность сбалансировать потребление и производство нефтепродуктов", - сказал он, комментируя ситуацию со стоимостью бензина в РФ.
Автозаправочная станция - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
Биржевая цена на бензин Аи-95 в России вернулась к росту после снижения
14:50
 
ЭкономикаФАС РФБензинЦены на бензин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала