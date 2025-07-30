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ФАС ожидает замедления темпов роста цен на бензин

ФАС ожидает замедления темпов роста цен на бензин - 30.07.2025, ПРАЙМ

ФАС ожидает замедления темпов роста цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ожидает замедление темпов роста цен на бензин после завершения ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах,... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T16:59+0300

2025-07-30T16:59+0300

2025-07-30T17:21+0300

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ожидает замедление темпов роста цен на бензин после завершения ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, сообщил журналистам замглавы ведомства Виталий Королев. "Сейчас пока видим коррекцию (цен на бирже - ред.). Надеемся, что и дальше будет такое наблюдаться, тем более, что ремонт заводов завершается, и, соответственно, есть возможность сбалансировать потребление и производство нефтепродуктов", - сказал он, комментируя ситуацию со стоимостью бензина в РФ.

https://1prime.ru/20250730/benzin-860117369.html

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