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Биржи АТР преимущественно торгуются в плюсе на новостях из США - 30.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250730/birzha-860089479.html
Биржи АТР преимущественно торгуются в плюсе на новостях из США
Биржи АТР преимущественно торгуются в плюсе на новостях из США - 30.07.2025, ПРАЙМ
Биржи АТР преимущественно торгуются в плюсе на новостях из США
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно торгуются в плюсе на наблюдениях участниками рынка за ходом мирового... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T07:43+0300
2025-07-30T07:43+0300
рынок
торги
экономика
сша
китай
азиатско-тихоокеанский регион
дональд трамп
си цзиньпин
shenzhen composite
hang seng index
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно торгуются в плюсе на наблюдениях участниками рынка за ходом мирового торгового диалога и соглашений вокруг импортных американских пошлин, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 7.32 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растёт на 0,52%, до 3 628,53 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижается на 0,15%, до 2 218,68 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,32%, до 25 443 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимается на 1,1%, до 3 266,26 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,76%, до 8 770,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,05%, до 40 693,5 пункта. Ранее в среду президент США Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин совершит визит в Соединенные Штаты, в то время как делегация из США во главе с самим Трампом может посетить Китай до конца года, однако конкретные даты пока прорабатываются. А во вторник стороны договорились продлить мораторий на взаимное повышение импортных пошлин. Газета South China Morning Post со ссылкой на источники 27 июля объявляла, что речь идет о трехмесячном периоде. В этой ситуации Международный валютный фонд повысил прогноз роста экономики Китая: в 2025 году она вырастет на 4,8%, а в 2026 году — на 4,2% Также в среду южнокорейское агентство Ренхап сообщило, что на состоявшихся днем ранее переговорах между министром экономики и финансов Южной Кореи Ку Юн Чхолем, министром промышленности Ким Чжон Кваном и министром торговли Ё Хан Ку с министром торговли США Говардом Лютником, с американской стороны прозвучали "позитивные" сигналы. По данным агентства, США рассматривает возможность установления размера пошлин от 15% до 20% для стран, которые еще не заключили торговые соглашения со Штатами. "Рынки, похоже, все чаще интерпретируют торговые соглашения как символические и тактические, а не как структурное решение", - приводит агентство Рейтер мнение главного инвестиционного стратега Saxo в Сингапуре Чару Чананы (Charu Chanana). Эксперт также добавила, что условия торговых соглашений часто "расплывчаты", а механизмы обеспечения их выполнения "слабые". Помимо этого, участники рынка следят за макроэкономическими данными. Так, средневзвешенный индекс потребительских цен в Австралии по итогам июня снизился на 0,2% в годовом выражении. При этом аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне предшествовавшего месяца в 2,1%. Кроме того, рынки ожидают заседания центробанка Японии. Аналитики прогнозируют, что он в четверг сохранит учётную ставку на уровне 0,5%.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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рынок, торги, сша, китай, азиатско-тихоокеанский регион, дональд трамп, си цзиньпин, shenzhen composite, hang seng index, kospi
Рынок, Торги, Экономика, США, КИТАЙ, Азиатско-Тихоокеанский регион, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI
07:43 30.07.2025
 
Биржи АТР преимущественно торгуются в плюсе на новостях из США

Биржи АТР преимущественно торгуются в плюсе на внешнем позитиве

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно торгуются в плюсе на наблюдениях участниками рынка за ходом мирового торгового диалога и соглашений вокруг импортных американских пошлин, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 7.32 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растёт на 0,52%, до 3 628,53 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижается на 0,15%, до 2 218,68 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,32%, до 25 443 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимается на 1,1%, до 3 266,26 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,76%, до 8 770,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,05%, до 40 693,5 пункта.
Ранее в среду президент США Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин совершит визит в Соединенные Штаты, в то время как делегация из США во главе с самим Трампом может посетить Китай до конца года, однако конкретные даты пока прорабатываются.
А во вторник стороны договорились продлить мораторий на взаимное повышение импортных пошлин. Газета South China Morning Post со ссылкой на источники 27 июля объявляла, что речь идет о трехмесячном периоде. В этой ситуации Международный валютный фонд повысил прогноз роста экономики Китая: в 2025 году она вырастет на 4,8%, а в 2026 году — на 4,2%
Также в среду южнокорейское агентство Ренхап сообщило, что на состоявшихся днем ранее переговорах между министром экономики и финансов Южной Кореи Ку Юн Чхолем, министром промышленности Ким Чжон Кваном и министром торговли Ё Хан Ку с министром торговли США Говардом Лютником, с американской стороны прозвучали "позитивные" сигналы.
По данным агентства, США рассматривает возможность установления размера пошлин от 15% до 20% для стран, которые еще не заключили торговые соглашения со Штатами.
"Рынки, похоже, все чаще интерпретируют торговые соглашения как символические и тактические, а не как структурное решение", - приводит агентство Рейтер мнение главного инвестиционного стратега Saxo в Сингапуре Чару Чананы (Charu Chanana). Эксперт также добавила, что условия торговых соглашений часто "расплывчаты", а механизмы обеспечения их выполнения "слабые".
Помимо этого, участники рынка следят за макроэкономическими данными. Так, средневзвешенный индекс потребительских цен в Австралии по итогам июня снизился на 0,2% в годовом выражении. При этом аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне предшествовавшего месяца в 2,1%.
Кроме того, рынки ожидают заседания центробанка Японии. Аналитики прогнозируют, что он в четверг сохранит учётную ставку на уровне 0,5%.
 
ЭкономикаРынокТоргиСШАКИТАЙАзиатско-Тихоокеанский регионДональд ТрампСи ЦзиньпинShenzhen CompositeHang Seng IndexKOSPI
 
 
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