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Фондовые индексы США растут после выхода данных о росте ВВП страны

Фондовые индексы США растут после выхода данных о росте ВВП страны - 30.07.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы США растут после выхода данных о росте ВВП страны

Основные американские фондовые индексы в среду растут после публикации статистики о ВВП страны, который вырос сильнее ожиданий, свидетельствуют данные торгов. | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T16:46+0300

2025-07-30T16:46+0300

2025-07-30T16:46+0300

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду растут после публикации статистики о ВВП страны, который вырос сильнее ожиданий, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.39 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,07% - до 44 662,1 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,23% - до 21 147,93 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,12% - до 6 378,38 пункта. ВВП США в прошлом квартале, согласно первоначальной оценке, увеличился на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики ждали роста показателя на 2,4% в пересчете на год. Кроме того, число рабочих мест в частных компаниях страны в июле поднялось на 104 тысячи, прогноз предполагал рост на 75 тысяч. В пятницу будут опубликованы официальные данные по занятости в США за текущий месяц. Позднее в среду будут опубликованы итоги июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Аналитики закладывают сохранение учетной ставки на текущем уровне в 4,25-4,5%. Также в среду пройдет пресс-конференция председателя американского центробанка Джерома Пауэлла. "Несмотря на усиление политического контроля, председатель ФРС Джером Пауэлл продолжает демонстрировать терпение в отношении любого решения по процентной ставке. Финансовые рынки не ожидают каких-либо изменений в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы как минимум до сентября", - цитирует канал CNBC вице-президента отдела исследований долгового рынка Mutual of America Capital Management Джерри Темплмэна (Jerry Tempelman). Рынки также ждут публикации финансовой отчетности одних из крупнейших американских технологических компаний. Так, в ночь на среду выйдет отчет Microsoft за предыдущий квартал, в четверг - Apple и Amazon.

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рынок, индексы, торги, сша, джером пауэлл, dow jones, cnbc, microsoft, nasdaq composite