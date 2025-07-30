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Бизнес в России за год чаще использовал альтернативные источники энергии

Бизнес в России за год чаще использовал альтернативные источники энергии - 30.07.2025, ПРАЙМ

Бизнес в России за год чаще использовал альтернативные источники энергии

Бизнес в РФ за последний год на 18,4% чаще использовал для своей деятельности источники энергии, альтернативные подключению к общей энергосистеме, в основном... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T05:30+0300

2025-07-30T05:30+0300

2025-07-30T05:30+0300

энергетика

рф

ростовская область

кубань

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Бизнес в РФ за последний год на 18,4% чаще использовал для своей деятельности источники энергии, альтернативные подключению к общей энергосистеме, в основном торги на закупку оборудования проводят коммерческие предприятия в Южном федеральном округе, выяснили аналитики электронной торговой площадки "ТендерПро" (исследование есть у РИА Новости). "По подсчетам специалистов, количество закупок такого оборудования за год выросло в среднем на 18,4%. Преимущественно бизнес покупает солнечные (в 73,8% случаев) и ветряные электростанции (в 10,4% случаев). Чаще всего торги на закупку оборудования для альтернативного энергоснабжения проводят коммерческие предприятия из Южного федерального округа (42,2% от всех тендеров)", - говорится в исследовании. Отмечается, что больше всего солнечных и ветряных электростанций на Юге РФ закупают компании в Ростовской области и на Кубани. Системы альтернативного энергоснабжения также часто приобретают организации в Сибирском (19,6% от всех тендеров), Приволжском (12,7%), Дальневосточном (9,1%) и Северо-Кавказском федеральных округах (8,9%). "Удорожание тарифов на электричество, а также перебои в энергоснабжении вынуждают бизнес все чаще искать способы снизить зависимость от централизованных сетей и создать резервные источники - такие, например, как солнечные и ветряные электростанции", - приводятся в сообщении слова коммерческого директора "ТендерПро" Елены Астафьевой. Она отметила, что в основном такое оборудование покупают владельцы коммерческой недвижимости и производственных предприятий, а также агропредприятия.

рф

ростовская область

кубань

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