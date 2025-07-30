Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бизнес в России за год чаще использовал альтернативные источники энергии - 30.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250730/biznes-860088425.html
Бизнес в России за год чаще использовал альтернативные источники энергии
Бизнес в России за год чаще использовал альтернативные источники энергии - 30.07.2025, ПРАЙМ
Бизнес в России за год чаще использовал альтернативные источники энергии
Бизнес в РФ за последний год на 18,4% чаще использовал для своей деятельности источники энергии, альтернативные подключению к общей энергосистеме, в основном... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T05:30+0300
2025-07-30T05:30+0300
энергетика
рф
ростовская область
кубань
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860088425.jpg?1753842642
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Бизнес в РФ за последний год на 18,4% чаще использовал для своей деятельности источники энергии, альтернативные подключению к общей энергосистеме, в основном торги на закупку оборудования проводят коммерческие предприятия в Южном федеральном округе, выяснили аналитики электронной торговой площадки "ТендерПро" (исследование есть у РИА Новости). "По подсчетам специалистов, количество закупок такого оборудования за год выросло в среднем на 18,4%. Преимущественно бизнес покупает солнечные (в 73,8% случаев) и ветряные электростанции (в 10,4% случаев). Чаще всего торги на закупку оборудования для альтернативного энергоснабжения проводят коммерческие предприятия из Южного федерального округа (42,2% от всех тендеров)", - говорится в исследовании. Отмечается, что больше всего солнечных и ветряных электростанций на Юге РФ закупают компании в Ростовской области и на Кубани. Системы альтернативного энергоснабжения также часто приобретают организации в Сибирском (19,6% от всех тендеров), Приволжском (12,7%), Дальневосточном (9,1%) и Северо-Кавказском федеральных округах (8,9%). "Удорожание тарифов на электричество, а также перебои в энергоснабжении вынуждают бизнес все чаще искать способы снизить зависимость от централизованных сетей и создать резервные источники - такие, например, как солнечные и ветряные электростанции", - приводятся в сообщении слова коммерческого директора "ТендерПро" Елены Астафьевой. Она отметила, что в основном такое оборудование покупают владельцы коммерческой недвижимости и производственных предприятий, а также агропредприятия.
рф
ростовская область
кубань
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рф, ростовская область, кубань
Энергетика, РФ, Ростовская область, КУБАНЬ
05:30 30.07.2025
 
Бизнес в России за год чаще использовал альтернативные источники энергии

"ТендерПро": бизнес в России за год чаще использовал альтернативные источники энергии

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Бизнес в РФ за последний год на 18,4% чаще использовал для своей деятельности источники энергии, альтернативные подключению к общей энергосистеме, в основном торги на закупку оборудования проводят коммерческие предприятия в Южном федеральном округе, выяснили аналитики электронной торговой площадки "ТендерПро" (исследование есть у РИА Новости).
"По подсчетам специалистов, количество закупок такого оборудования за год выросло в среднем на 18,4%. Преимущественно бизнес покупает солнечные (в 73,8% случаев) и ветряные электростанции (в 10,4% случаев). Чаще всего торги на закупку оборудования для альтернативного энергоснабжения проводят коммерческие предприятия из Южного федерального округа (42,2% от всех тендеров)", - говорится в исследовании.
Отмечается, что больше всего солнечных и ветряных электростанций на Юге РФ закупают компании в Ростовской области и на Кубани.
Системы альтернативного энергоснабжения также часто приобретают организации в Сибирском (19,6% от всех тендеров), Приволжском (12,7%), Дальневосточном (9,1%) и Северо-Кавказском федеральных округах (8,9%).
"Удорожание тарифов на электричество, а также перебои в энергоснабжении вынуждают бизнес все чаще искать способы снизить зависимость от централизованных сетей и создать резервные источники - такие, например, как солнечные и ветряные электростанции", - приводятся в сообщении слова коммерческого директора "ТендерПро" Елены Астафьевой.
Она отметила, что в основном такое оборудование покупают владельцы коммерческой недвижимости и производственных предприятий, а также агропредприятия.
 
ЭнергетикаРФРостовская областьКУБАНЬ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала