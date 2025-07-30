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Boeing начал успокаивать инвесторов из-за предстоящей забастовки
Boeing начал успокаивать инвесторов из-за предстоящей забастовки - 30.07.2025, ПРАЙМ
Boeing начал успокаивать инвесторов из-за предстоящей забастовки
Главный исполнительный директор Boeing Келли Ортберг пытается успокоить инвесторов в отношении предстоящей забастовки работников объектов, которые производят... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T11:37+0300
2025-07-30T11:37+0300
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Главный исполнительный директор Boeing Келли Ортберг пытается успокоить инвесторов в отношении предстоящей забастовки работников объектов, которые производят боеприпасы и истребители. Состоящие в профсоюзе работники компании 27 июля отвергли предложенный коллективный договор. В Boeing заявили, что активировали план на случай чрезвычайных обстоятельств. Забастовка запланирована на следующую неделю, в ней примут участие работники трех объектов в США, где изготавливают детали для истребителей F/A-18 и F-15, учебно-тренировочного самолета T-7, дрона MQ-25. "Я бы не беспокоился слишком сильно из-за последствий забастовки. Мы с этим справимся", - приводит издание Defense One слова Ортберга, сказанные в ходе отчета о доходах. Главный исполнительный директор Boeing указал на то, что число рабочих, которые планируют принять участие в забастовке, намного меньше чем то, которое участвовало в аналогичной акции осенью 2024 года. Издание напоминает, что тогда бастовали более 30 тысяч рабочих Boeing. В этот раз в забастовке примут участие 3,2 тысячи рабочих, отмечает издание. Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.
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бизнес, промышленность, сша, boeing
Экономика, Бизнес, Промышленность, США, Boeing
Boeing начал успокаивать инвесторов из-за предстоящей забастовки
Глава Boeing Ортберг: мы справимся с последствиями предстоящей забастовки
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Главный исполнительный директор Boeing Келли Ортберг пытается успокоить инвесторов в отношении предстоящей забастовки работников объектов, которые производят боеприпасы и истребители.
Состоящие в профсоюзе работники компании 27 июля отвергли предложенный коллективный договор. В Boeing заявили, что активировали план на случай чрезвычайных обстоятельств. Забастовка запланирована на следующую неделю, в ней примут участие работники трех объектов в США, где изготавливают детали для истребителей F/A-18 и F-15, учебно-тренировочного самолета T-7, дрона MQ-25.
"Я бы не беспокоился слишком сильно из-за последствий забастовки. Мы с этим справимся", - приводит издание Defense One слова Ортберга, сказанные в ходе отчета о доходах.
Главный исполнительный директор Boeing указал на то, что число рабочих, которые планируют принять участие в забастовке, намного меньше чем то, которое участвовало в аналогичной акции осенью 2024 года. Издание напоминает, что тогда бастовали более 30 тысяч рабочих Boeing. В этот раз в забастовке примут участие 3,2 тысячи рабочих, отмечает издание.
Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.
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